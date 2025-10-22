במהלך עבודות שיפוץ שנערכו ב"בית החולים האדום" בעיר לודמיר (וולודימיר) שבמערב אוקראינה, גילו פועלים מזוזות עתיקות שהוסתרו במשך מאות שנים בתוך משקופי עץ אלון.

הגילוי התרחש כאשר הפועלים פירקו את המשקופים הישנים במטרה להשתמש בעץ כחומר בעירה.

למרבה ההפתעה, נמצאו מספר מזוזות, כאשר אחת מהן שמורה היטב ובתוכה קלף כתוב, המעיד על הקפדה הלכתית שהשתמרה לאורך השנים. המזוזות נמצאו כאמור במבנה ששימש כבית חולים היסטורי ונודע בכינויו המקומי "הבית האדום".

וולודימיר מוזיצ'נקו, היסטוריון מקומי וראש הקהילה היהודית בעיר, מסר כי המבנה היה בעבר בבעלות יהודית ושימש כמוסד רפואי קהילתי. לדבריו, "מדובר בתגלית מרגשת שמאירה מחדש את קיומה של קהילה יהודית תוססת בעיר".

העיר לודמיר-וולודימיר הייתה מרכז חסידי חשוב. בין השוהים בה נמנו רבי שלמה מקרלין זצ"ל, מתלמידי המגיד ממזריטש, ובנו רבי אהרן הגדול מקרלין זצ"ל, שעבר לעיר בשנת 1786. רבי שלמה נהרג במהלך כיבוש רוסי ביולי 1792, וקברו נותר עד היום אתר עלייה לרגל.

עוד הוסיף מוזיצ'נקו כי קיבל את המידע על התגלית מאנטון בודנבסקי, שסביו הוכרו כחסידי אומות העולם לאחר שהצילו את פרדה שיפר, ילדה יהודייה, בתקופת השואה.

במקביל, בעיר חמלניצקי שבמערב אוקראינה, מצאה תושבת מקומית בשם אולסיא ואבריכנה מצבות יהודיות בשטח ביתה הפרטי. לאחר שפרסמה תמונות ברשתות החברתיות ושאלה כיצד לנהוג, פנתה אליה הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה. על פי המלצתם, הועברו שברי המצבות אל בית העלמין היהודי הקרוב, הממוקם כ-500 מטרים מביתה.

שתי התגליות מצטרפות לממצאים נוספים המתגלים באוקראינה בשנים האחרונות, המעידים על עושר החיים היהודיים שפרחו באזור עד לשואת יהדות אירופה.