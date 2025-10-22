בית משפט בניו יורק גזר השבוע 5 שנות מאסר על וינסנט סאמפטר, שהודה בניסיון רצח של בחור ישיבה ישראלי בשכונת קראון הייטס בברוקלין.

התקיפה האנטישמית התרחשה באוגוסט 2024, בעיצומו של גל שנאה נגד יהודים שפרץ בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

האירוע המזעזע התרחש בשעות הלילה המאוחרות של יום שבת, בסביבות השעה 02:00, ליד צומת איסטרן פארקווי ושדרת קינגסטון, במרחק הליכה ממרכז חב"ד העולמי.

סאמפטר, שהיה בן 22 בעת התקיפה, צעק "שחררו את פלסטין" ו"האם אתם רוצים למות" לפני שתקף את הקורבן בסכין.

הקורבן, יחיאל מישל דאברוסקין, בחור ישיבה חסיד חב"ד שלמד בניו יורק, תיאר את רגעי האימה: "הייתי עם חברים כשפתאום ראינו מישהו בחוץ שמאיים על ילדים. אמרתי לו ללכת, ופתאום הוא שלף אולר ותקף אותי".

דאברוסקין נדקר במרחק של ארבעה סנטימטרים בלבד מליבו ופונה לניתוח חירום. "התעוררתי מאוחר יותר בבית החולים ונאמר לי שהייתי קרוב מאוד למוות", סיפר לאחר מכן.

התקיפה התרחשה בתקופה שבה נרשמה עלייה חדה במעשי אנטישמות ברחבי ניו יורק, בעקבות פלישת חמאס לישראל ב-7 באוקטובר 2023 ופרוץ המלחמה. קראון הייטס, מרכז חב"ד העולמי והבית לקהילה יהודית חרדית גדולה, חוותה מספר אירועי שנאה במהלך התקופה.

סאמפטר הודה בניסיון רצח בבית המשפט ב-8 באוקטובר האחרון ונידון לחמש שנות מאסר. ארגון השומרים בקראון הייטס תיעד את האירוע במצלמות אבטחה ומסר את החומר למשטרה, שעצרה את המחבל זמן קצר לאחר התקיפה.