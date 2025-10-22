נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, טוען כי הממשל הפדרלי חייב לו "הרבה מאוד כסף" בעקבות חקירות שביצע משרד המשפטים נגדו בעבר. לדבריו, כל החלטה בנושא תובא לאישורו האישי.

טראמפ התייחס לדיווח בעיתון ניו יורק טיימס לפיו הוגשו בשמו שתי תביעות מנהליות בדרישה לפיצוי של כ-230 מיליון דולר. התביעות נוגעות לחיפוש שביצעה ה-FBI באחוזת מאר-א-לאגו בשנת 2022 וכן לחקירה נפרדת שעסקה בקשרים לכאורה בין קמפיין טראמפ לרוסיה בשנת 2016.

"ההחלטה הזאת תצטרך לקבל את האישור שלי, וזה מוזר מאוד לקבל החלטה שבה אני משלם לעצמי", אמר טראמפ לכתבים בחדר הסגלגל. "האם אי פעם קרה לכם מקרה שבו החלטתם כמה פיצויים לשלם לעצמכם?", שאל טראמפ את הכתבים, והדגיש: "נגרם לי נזק גדול מאוד".

"כנראה שמשרד המשפטים חייב לי הרבה כסף. אם אני אקבל כסף מהמדינה אני אעשה איתו משהו נחמד כמו לתרום אותו לצדקה, או להעניק אותו לבית הלבן, בזמן שאנחנו משפצים אותו".

בתביעה שהוגשה באוגוסט 2024 נטען כי מדובר ברדיפה פוליטית מצד ממשל ביידן במטרה לפגוע בסיכוייו של טראמפ לשוב לתפקיד. בין היתר נטען כי טראמפ נאלץ להוציא עשרות מיליוני דולרים לצורך הגנתו המשפטית.

דובר בצוות המשפטי של טראמפ אמר לסוכנות הידיעות AFP שהנשיא "ממשיך להילחם בציד המכשפות שהובילו הדמוקרטים".