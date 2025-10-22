אשרף אל עג'רמי, איש פת"ח שכיהן בעבר כשר האסירים ברשות הפלסטינית, הוזמן לפני כחודש וחצי להרצות בפני קצינים בקורס פיקוד ומטה (פו"ם) של צה"ל, כך חשף העיתונאי ישי פרידמן.

לפי הדיווח, אל עג'רמי אמנם נחשב "מתון" יחסית לגורמי חמאס, אך היה מעורב במנגנון הרשות הפלסטינית המעניק תשלומים למחבלים כלואים ולבני משפחותיהם.

בעקבות החשיפה, מסר דובר צה"ל: "המפגש הנ"ל לא אושר בהתאם לנהלים. הנושא נבדק".

התגובות לא איחרו להגיע. ד"ר מיכאל בן ארי תקף: "כמה פעמים הוזמנתי לדבר בפני חיילים וקצינים, ותמיד היה מי ש'דאג' לבטל ברגע האחרון. מטורפים שלטו בנו! שר האסירים - פירושו: שר רוצחי היהודים. שר רוצחי ילדי פוגל".

ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) הוסיפה: "אנחנו מטומטמים! בדיקה עלק. אל דאגה לא יבדקו כלום. גורם בצבא הזמין איש פת"ח, שר הרוצחים המחבלים האסירים הפלסטינים להרצות לקציני צה"ל. שלטון פקידים גם בתוך הצבא. הטמעת גלוריפיקציה לאויבינו. מה כ"כ קשה לבדוק מי הזמין את האויב להרצות לקציני צה"ל".

גם פעיל הימין אלישע ירד טען: "לפחות פעמיים בחודשים האחרונים פנו אלי קצינים שם וביקשו שאגיע להעביר שיחה על הגבעות. ב-2 הפעמים כמובן הודיעו ברגע האחרון 'מצטערים, אבל בסוף לא אישרו לנו'. צה"ל נכבש בידי ארגוני שמאל תומכי האויב".