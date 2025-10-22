ביום שני הבא ייצא לדרך מבצע ההתרמה השנתי של האגודה למלחמה בסרטן - "הקש בדלת".

מדי שנה מאובחנים בישראל כ־34 אלף חולי סרטן חדשים, מתוכם כ־500 ילדים. מחלות הסרטן השכיחות בישראל כוללות את סרטן השד, סרטן הערמונית, סרטן הריאות וסרטן המעי הגס.

בגיל הילדות, המחלה השכיחה ביותר היא לוקמיה. כיום חיים בישראל כ־330 אלף חולים ומחלימים, הנמצאים בטיפול או במעקב רפואי.

מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, משה בר-חיים, ציין כי "מחלת הסרטן נוגעת בכל משפחה, ולכל אחד מאתנו יש לפחות אדם קרוב שמתמודד. כל תרומה היא חיונית ומיועדת להמשך המאבק. הודות לתרומות הציבור אנחנו מפעילים תכניות תמיכה ושיקום, מממנים שירותים לילדים חולי סרטן כמו מחשב לכל ילד וחונכים להשלמת חומר לימודי".

לדבריו, האגודה מסייעת גם בפתיחת יחידות אונקולוגיות חדשות, משתתפת ברכישת ציוד רפואי מתקדם ומקדמת תכניות לאומיות לאבחון מוקדם. "במקביל אנו פועלים 365 ימים בשנה כקטליזטור של מדיניות בתחום הבריאות", הוסיף.

בר-חיים הדגיש כי ישראל נמצאת בישורת קריטית לקראת קביעת סל התרופות לשנה הקרובה. "האוכלוסייה גדלה, אך תקציב הסל נותר כמעט ללא שינוי ריאלי. אנו דורשים ממשרד האוצר להעלות את התקציב כדי להבטיח סטנדרט טיפול אונקולוגי ברמה מערבית".