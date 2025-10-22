במוצאי שבת נזיז את המחוגים שעה אחורנית לשעון החורף, ונקבל שעה נוספת. מה נעשה בה?

בפרויקט 252 החליטו גם השנה לנצל אותה למשהו באמת משמעותי - לעזור לחברים ולחברות שלנו שעדיין לא זכו להקים בית.

"מיזם 'בשעה טובה' נולד לפני שש שנים מתוך רעיון פשוט וגדול של הרב יוני לביא, ומאז הפך למסורת שנתית מרגשת", מספר צוריאל גביזון, ממובילי פרויקט 252. "מדובר בשעה אחת בלבד שבה כולנו נהפכים לשדכנים - מעלים הצעות לשידוכים, משתפים אנשים שמחפשים זוגיות, ועוזרים זה לזה למצוא את הזיווג שלהם".

לדבריו, בשנים האחרונות נולדו מאות חתונות בזכות המיזם:

"מה שהתחיל כיוזמה חד-פעמית הפך לתנועה של ממש. מאות רבות של זוגות הכירו ויצאו לדייטים דרך המיזם, ועשרות כבר נישאו רק בשנה האחרונה. השנה אנחנו מקווים בעזרת ה' להכפיל את המספרים - וזה תלוי בכולנו".

לחצו כאן כדי להצטרף למיזם "בשעה טובה">>

אז איך זה עובד בפועל?

במוצאי שבת הקרוב (פרשת נח), בשעה 21:00, ייפתחו קבוצות הוואטסאפ הייעודיות של המיזם למשך שעה אחת בלבד. כל אחד מעלה הצעה - תמונה ופרטים של חבר או חברה שמחפשים זוגיות. מי שרואה התאמה, יוצר קשר עם מי שהעלה את ההצעה, ומשם הדרך קצרה לשידוך.

השנה נוסף חידוש גדול שמקל על כל התהליך:בוט ייעודי וחכם שמרכז את כל ההצטרפויות, מסייע למלא את הפרטים וממיין אוטומטית לקבוצות המתאימות - בין אם אתם מחפשים שידוך לעצמכם, ובין אם באתם לשדך אחרים.

"כשכולנו מתגייסים לשעה אחת של חסד - אפשר להקים עשרות בתים בישראל", מסכם גביזון.

להצטרפות ליוזמה ולקבוצות הייעודיות של "בשעה טובה" לחצו כאן >>