לאחר ארבעה מסלולי הכשרה שנפתחו השנה, מכון עומק הקשר פותח מסלול נוסף בבית אל, בשיתוף ובסיוע של המחלקה לשירותי דת במועצה המקומית בית אל וממשיך להוביל מהפכה בעולם הליווי הרגשי לזוגיות.

מכון עומק הקשר, מהגופים הבולטים בישראל בתחום האימון הרגשי לזוגיות, חצה לאחרונה את רף ה־2000 חתונות של מתאמנים ומתאמנות שצמחו מתוכו - וממשיך להתרחב ליעדים חדשים.

מרגישה קריאה פנימית ללוות רווקים בדרך לקשר? בואי להפוך את זה למקצוע

זו גם הסיבה שברגע שפנו אל המכון מהמחלקה לשירותי דת בבית אל, המכון נענה מיד לקריאה והוסיף מסלול נוסף על ארבעת המסלולים שנפתחו השנה ברחבי הארץ.

במכון מציינים כי לא מדובר בעוד קורס מקצועי, אלא בשליחות של ממש. "המטרה שלנו פשוטה," אומרים בעומק הקשר, "שלא יישאר אף רווק או רווקה לבד. שכל אחד יוכל לקבל ליווי אמיתי, רגיש ומקצועי - ולהגיע הביתה".

עם למעלה מ־2000 חתונות של מתאמנים ומתאמנות שצמחו מהכשרותיו, ממשיך המכון להכשיר מאמנים ומאמנות בכל רחבי הארץ. המסלול החדש בבית אל ישלב בין הרצאות של נחמה ביטקובר, ראש המכון ומי שעומדת מאחורי הקמתו, לבין ליווי אישי של אסתר גייגר, מאמנת בכירה בצוות המכון.

המכון מדגיש כי הליווי האישי לכל מאמנת נבנה במטרה לספק מענה מקיף ועמוק, הן מבחינה מקצועית והן רגשית.

הכשרה עם ליווי אישי אמיתי, קהילה תומכת - ומשמעות שלא נגמרת.

בדומה לשאר המסלולים, גם המסלול בבית אל מציע הכשרה מקיפה ומעשית, הכוללת כלים אימוניים, תרגול בזמן אמת, קהילה מקצועית תומכת וליווי אישי לכל משתתפת. ההכשרה מתאימה במיוחד לנשים המעוניינות לשלב בין קריירה מקצועית לשליחות ערכית.

יעל, מבוגרות המכון, משתפת מניסיונה:

"בחרתי ללמוד בעומק הקשר כי ידעתי ששם התעודה שלי לא תישאר במגירה.

שמעתי על העבודה המעשית, על הליווי האישי גם אחרי הקורס, ועל התחושה שאתה חלק ממשהו גדול.

היום, שלוש שנים אחרי - עם קליניקה מלאה והמון חתונות - אני יודעת שבחרתי נכון".

המקומות אוזלים - הצטרפי למסלול שמחבר בין מקצוע, רגש ועתיד

במכון מדגישים כי ההכשרה אינה מסתכמת בלימוד מקצוע, אלא מהווה שליחות חברתית וערכית. החזון הוא להמשיך להכשיר מאמנים ומאמנות בעלי רגישות, מקצועיות ואמונה בדרך, שיובילו עוד ועוד רווקים ורווקות לקשר נכון ובריא - מתוך בהירות, יציבות ואמון.

המכון מזמין את מי שמרגישים קריאה פנימית להיות חלק מהשליחות הזו - להצטרף, ללמוד, ולסייע לעוד לבבות למצוא את דרכם הביתה.

המסלולים הקרובים - נותרו מקומות אחרונים:

מסלול לנשות מקצוע, מאמנות ומטפלות - sold out

מסלול פרונטלי בירושלים - נותרו 2 מקומות אחרונים

מסלול בזום - נותרו 3 מקומות אחרונים בלבד

מסלול אחה"צ בבית אל - ניתן עדיין להצטרף

מסלול לגברים נפרד