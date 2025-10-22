בוועדה לביקורת המדינה בכנסת נפלה הבוקר (רביעי) הצעה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לתחום האזרחי במלחמה.

במהלך הדיון דיברו הורים שכולים, ובהם יורם יהודאי, אביו של רון שנרצח בטבח במסיבת הנובה. "מי שמסרב לקחת אחריות לחורבן - לא יכול לנפנף בתקומה. לעולם זה יהיה אסון. השימוש במילה תקומה נועד לשנות את הנרטיב. מי שאמור להיחקר בגין החורבן והטבח לא יכול להיות זה שימנה את החוקרים - ואת יתר הנחקרים סביבו. בני נטבח. נעמוד כחומה בצורה מול כל ניסיון להקים ועדת קומבינה, ח"כי הליכוד והקואליציה - איפה עמוד השדרה? איפה צו מצפונכם", הוא אמר.

רעות אדרי, אם שכולה, אמרה: "ישבנו פה בתחילת המלחמה עם חכים מהקואליציה עם חכים ושרים שהבטיחו לנו שבסוף המלחמה תקום ועדת חקירה ממלכתית. אנחנו ומועצת אוקטובר לא נאפשר שלא תוקם ועדת חקירה ממלכתית לפי חוק. אנחנו חיכנו שנתיים וגיבנו את משפחות החטופים. אנחנו עכשיו נוציא אנשים לרחובות וניאבק על זה".

ח"כ אושר שקלים, כינה את נשיא בית המשפט העליון "עבריין", וציין "יש משבר אמון בין העם למערכת המשפט. יש הצגה פופוליסטית. לא ניתן שוועדה ממלכתית תהיה מי שימנה אותה יהיה יצחק עמית - שהוא בעצמו עבריין בנייה. אין לנו אמון". הוא גרר צעקות מצד חברי הכנסת בוועדה: "אל תקרא לו עבריין!".