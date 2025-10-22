יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קין, המריא השבוע עם מטוס F-16 בבסיס הצי פאלון שבנבדה, במסגרת הדגמה מיוחדת של חיל האוויר והצי האמריקני.

לצדו השתתף שר ההגנה פיט הגסת', שטס כנוסע במטוס F/A-18.

הטיסה התקיימה בבית הספר לטיסה קרבית של הצי האמריקני, המוכר כ"טופ גאן", כחלק מהדגמת יכולות אוויריות. קין, ששירת בעבר כטייס קרב והשתתף בפטרולים האוויריים מעל וושינגטון לאחר פיגועי ה-11 בספטמבר, עבר הכשרה מחדש על ה-F-16 בשבועות האחרונים.

לצורך חידוש ההסמכה, התאמן קין בסימולטורים וביצע טיסות אימון עם טייסים מחברת הדרכה בטקסס ועם טייסי טייסת 121 של המשמר הלאומי בבסיס אנדרוז - אותה טייסת שבה שירת בזמן פיגועי 11 בספטמבר.