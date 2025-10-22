איתן ניצן הגיע למקום נפילתו של אחיו בעזה ללא קרדיט

לאחר חודשים של לחימה ורגע לפני סיום סבב מילואים נוסף ברצועת עזה, חווה איתן ניצן, לוחם מילואים בגדוד ההנדסה 8173 של חטיבה 6 ובוגר ישיבת ההסדר אלון מורה, רגע אישי ומטלטל: הוא הגיע לנקודה המדויקת שבה נפל אחיו, גלעד ניצן הי"ד.

"זה ממש היה סיעתא דשמיא" הוא מספר. "בשבוע האחרון של המילואים שהיה ממש עכשיו, הצלחתי להגיע ממש לנקודה שבה גלעד נפל, ולעשות שם אזכרה קטנה, עם עשרה חיילים, להגיד קדיש".

גלעד ניצן הי"ד, בנו של יעקב ויהודית ניצן משילה, היה לוחם בסיירת גבעתי ונהרג בקרב קשה במחנה שאטי בנובמבר 2023. אחיו איתן, הגדול ממנו בשבע שנים, שירת באותה עת במילואים בקריית שמונה.

"כשאחי גלעד נפל, לי היה ברור בצורה מאוד מוחלטת שאני עוד אחזור", מספר איתן. "גלעד התחיל את המהלך עם שאר החברים שלו, ולצערנו הוא לא הצליח לסיים. המשימה היא לא השנייה במעלתה, אלא הראשונה במעלתה. החזרה לשדה הקרב הייתה השלמת המשימה שאחי הותיר אחריו".

במהלך הקרב שבו נפל גלעד, צוות מפקדים ולוחמים מהפלוגה יצא לבדוק דמויות חשודות בקרבת מבנה מגונן שבו שהו החיילים. בבית סמוך ארב כוח מחבלים גדול, שפתח באש על הלוחמים. שלושה מהם נהרגו, מפקד הפלוגה יהודה כהן ז"ל, יונדב רז לוינשטיין ז"ל וגלעד, ומספר לוחמים נוספים נפצעו.

איתן משתף כי כעבור ארבעה ימים מאז האזכרה שערך במקום, הוא וצוותו הרסו את הבית שבו הסתתרו המחבלים. "זו לא נקמה. זו המשימה שגלעד התחיל. אנחנו ממשיכים בה", הוא מדגיש.

על הנוכחות הדתית בצה"ל ועל תחושת השליחות, איתן אומר כי "זה מתבטא בראש ובראשונה בכוח האדם. פלוגת המילואים שלי עברה תהליך בו הצטרפו אליה מתנדבים רבים ואנשים עם כיפות על הראש שמגיעים, ומגיעים עוד פעם ועוד פעם, והנוכחות הזאת משפיעה. ההבדל בינינו לבין שאר הפלוגות היה שאנחנו מבינים את העניין, ואנחנו רוצים להיות פה. אנחנו באנו לפה בשביל לעבוד, ולא בשביל לסמן וי, כי אנחנו חייבים".

לדבריו, "נוצרה אחווה מאוד מאוד גדולה בין כל הלוחמים הדתיים והלא-דתיים. יש אחידות כזאת ולכידות שכל מה שמציגים בחוץ לא שייך. אם אתה נכנס רגע לתוך הפלוגה, לתוך המשפחה הזאת שייצרנו לנו, כולם מכבדים את כולם, כולם אוהבים את כולם. כולם פה בשביל כולם, ואם יקרה לאחד משהו, אז כולם יעזרו לו, משפחתיות שאי אפשר לבחור אותה".

הרב דוד אמיתי, ראש ישיבת אבינועם, אמר: "במהלך שמחת תורה, הישיבה התרוקנה במהירות כשצוות ותלמידים רבים גויסו, רובם חיילים קרביים. גלעד ניצן, השם יקום דמו, היה הראשון שנפל, והפך לסמל. אחריו נפלו עוד שני חברים קרובים מאותו שיעור. הישיבה חייתה את המלחמה דרך גיוסים תכופים של תלמידים, אברכים ורבנים לחזיתות שונות".

הרב הוסיף: "עם כל הקושי, הרגשנו כוחות גדולים. הבחורים לקחו אחריות על עצמם, מתוך רוח שותפות ומסירות, שהיא חינוך לציונות ולהקרבה. עכשיו, עם חזרת החבר'ה, אנחנו רואים שהם השתנו. אנו צריכים לנחות לקרקע כמדינה שלמה ולראות איך מאחדים את העם ומביאים אותו לבסיס חזק. המסר שמוביל אותנו הוא מהמאבק של יעקב עם המלאך: 'לא אשלחך כי אם ברכתני'. אנחנו לא מוכנים להיפרד מהאירוע הקשה הזה עד שנראה צמיחה ודברים טובים. גלעד וחבריו היו אנשים עמלים ומיוחדים".

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, הוסיף: "הסיפור של גלעד הי"ד, מגלם בתוכו את מסירות הנפש על אהבת הארץ, אהבת התורה, וחיבור עמוק לחיים מלאים של קודש אותו ספג בישיבת אבינועם באביתר, וכמובן בבית בו גדל. לאור ערכים אלו, גדלים תלמידינו במוסדות הישיבה באלון מורה. למען ערכים אלו אנו נלחמים, ולצערינו במלחמה האחרונה נפלו מקרב תלמידינו ובוגרינו 10 חללים, נפילתם מזכירה לנו יום יום, מה תפקידנו ולשם מה אנו נלחמים".