סא"ל במיל' עו"ד מוריס הירש, בעבר התובע הצבאי באיו"ש, מספר בראיון לערוץ 7 כי 160 מ-250 המחבלים ששוחררו בעסקה הנוכחית שוחררו כמיליונרים לאחר שנים בהן הצטברו בחשבונותיהם משכורות ששילמה להם הרש"פ בשל פעילותם הטרוריסטית.

הירש, כיום איש המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מזכיר כי "לפי החוק ברש"פ, לא מדובר בנוהג אלא בחוק שקידם אבו מאזן, הרש"פ משלמת משכורות חודשיות לכל מחבל ומחבל, והמשכורות עולות בשנות הכלא. מי שנכנסו לכלא בשנת 2000-2001 צברו מיליונים בתשלומים האלה. הם מרוויחים 8000 שקלים שזו משכורת עתק במונחים של הרש"פ", אומר הירש.

בנוסף, מציין מוריס הירש, אישרה ישראל בהחלטה מקוממת שבוטלה רק בשנים האחרונות, לרש"פ להעביר לקנטינה של המחבלים הכלואים סכום גבוה מהסכום המותר לכל אסיר אחר. הכספים האחרים, כספי המשכורות, הצטברו בחשבונות בנקים, מה שהתאפשר על ידי תיווך של הצלב האדום שהעביר לרש"פ את חשבון הבנק שהמחבל הורה להעביר אליו את המשכורת, "כך שבבוא היום הם יהיו מיליונרים".

עו"ד הירש מציין כי בשנת 2006 עלתה משכורת המחבלים באופן משמעותי ובשנת 2011 הייתה העלאה של לא פחות מ-300 אחוזים. "מיליונים זרמו למחבלים האלה בכל חודש", אומר הירש ומוסיף: "בכל שנה שר הביטחון מוציא דו"ח על תשלומי הרש"פ ומדובר ב-500-600 מיליון שקלים שהולכים למחבלים מעבר למשכורות שעוברות משפחות המחבלים ההרוגים".

גודל האבסורד מתברר כאשר מבינים את מקור ההסדר הכלכלי שמביא להזרמת הכספים הללו: "ברגע שהמחבל נכנס לכלא, הרש"פ רואה בו כעובד שלה. ככל שאתה "עובד" אתה צובר וותק והמשכורת מטפסת עם השנים. חשוב לדייק ולומר שאין הבחנה בין מחבל רוצח מהפתח' או מהחמאס והג'יהאד האיסלאמי. כל מחבל נחשב לעובד של הרש"פ".

מבדיקה שערך עולה כי 160 מהמחבלים ששוחררו בעסקה הנוכחית יצאו כשהם מיליונרים לכל דבר. "בסכומים מצטברים המחבלים הוותיקים שמקבלים משכורות מ-2011 על פי סולם השכר הגבוה ביותר, קיבלו מעל מיליון שקלים, וזה לא נגמר. המחבלים מקבלים מענק שחרור ומדובר בעשרות אלפי דולרים ומעבר לכך יש תוספת כי מי שהיה בכלא יותר מעשר שנים זכאי למשרה בטוחה ברש"פ עם משכורת גבוהה בצידה", אומר הירש ומדבריו עולה שכך הופכת הרש"פ למעשה את שדרת הבכירים בשירות הציבורי שלה למורכבת מיותר ויותר מחבלים משוחררים.

בהקשר זה מציין הירש כי בדיקה שבוצעה לפני מספר שנים העלתה כי ברש"פ יש יותר אלופים מאשר בצבא ארה"ב, וזאת מאחר ומספר המשוחררים בדרג המזכה אותם למעמד של אלוף הוא מספר גבוה כל כך.

ישראל, אומר הירש, צריכה לשאול את עצמה מאיפה יש לרש"פ את הכסף הזה, והמענה המקומם הוא "ממשלת ישראל". הירש מרחיב ומסביר: "זו תוצאה של הסכם פריז שבהסכמי אוסלו. הסכמנו להעביר להם מיסים כדי לקנות שלום ובמקום זה הרש"פ השתמשה בכסף הזה כדי לרצוח יהודים. אם היינו מגלים מעט עמוד שדרה ועוצרים זאת מיד כשהדבר התגלה, לפני 14 שנה, השלום היה אולי מתממש ולא מתנפץ".

בכך, סבור הירש, תרמה ישראל לכישלון הסיכוי לשלום. "ראינו את ההפרות והעלמנו עין, התעלמנו מכך שאש"ף לא שינה את האמנה שלו, מההסתה בבתי הספר, מהתשלומים למחבלים, וכך הכול מופר ולנו אין מילה כי אף פעם לא עמדנו על כך שהם יעמדו בהבטחות שלהם".

הלקח העולה מכך לימינו אלה הוא אחד: "אם לא נדקדק על קוצו של יוד על קיום ההסכם הנוכחי נמצא את עצמנו שוב במלחמה חוזרת ובתקופה הקרובה. אם לא נעמוד על החזרת החטוף האחרון והתפרקות חמאס מנשקו, נמצא את עצמנו מול חמאס כמו שאנחנו מול הרש"פ המתגמלת ומעודדת טרור".