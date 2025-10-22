אביחי כהנא, מנכ"ל משרד העלייה והקליטה, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס "זינוק לעלייה" והסביר את האירוע.

"אנחנו קוראים למשק הישראלי להבין איזו הזדמנות יש למקומות העבודה הכי משמעותיים עם העולים. ההתעניינות בעלייה מגיעה לשיאים חדשים והעולים יכולים להביא ברכה לכלכלה הישראלית.

הרבה פעמים לא מבינים את ההזדמנות האדירה ואיך בהשקעה קטנה אפשר לקבל תמורה משמעותית ברמה העסקית. הם מגיעים עם השכלה הרבה יותר גבוהה מהממוצע בישראל ובגישור מאוד קל והבנה איך קליטה נראית - הם יכולים להיקלט בצורה מעולה במקומות העבודה", אומר כהנא.

הוא מוסיף "אנחנו עושים הכל כדי להקל ולקצץ בביורוקרטיה עם כל משרדי הממשלה ומבקשים מהמעסיק להציע לעולה עבודה עוד כשהוא בחו"ל. עולה פוטנציאלי, שידע שיש לו מקום עבודה רציני ומשמעותי בארץ, אין ספק שיגיע לכאן. המסר שלנו לראשי המשק הוא: 'תקראו לעולים'. אם אתם, עם כל העוצמה שלכם, תפנו לעולים - תהיה לזה השפעה גדולה".