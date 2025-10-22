פרסום ראשון: במפלגות החרדיות ש"ס ויהדות התורה העבירו מסרים ליושב ראש מפלגת נעם חבר הכנסת אבי מעוז לפיו יתמכו היום (רביעי) בהצעת החוק שיזם להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון.

החוק צפוי לעלות להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת, אף שאינו מובא מטעם הקואליציה.

במפלגות החרדיות, שמחרימות את ההצבעות הקואליציוניות, הבהירו כי תמיכתן בחוק מותנית בכך שהקואליציה תקדם אותו, ולא כהצעה פרטית של ח"כ מעוז.

זאת ככל הנראה במטרה להביך את הקואליציה, שמצידה צפויה להימנע או להיעדר מההצבעה.

מדגל התורה נמסר כי "ההצעות להכרזת הריבונות בעת הזו מסכסכות אותנו עם מדינות העולם ובעיקר עם ארה"ב שהיא מלכות של חסד. עמדתנו העקרונית הזו היא מאז ומתמיד. כך נהגנו בעבר וכך ננהג גם היום".

על פי מידע שהגיע לערוץ 7, מספר חברי כנסת מהליכוד, הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים להיעדר מהמליאה בזמן ההצבעה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש ממעוז לדחות את העלאת החוק, על רקע ביקורו בישראל של סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, אך מעוז סירב לבקשה והודיע כי ההצעה תעלה כמתוכנן.

"מתוך כבוד והערכה גדולה לראש הממשלה, אני נאלץ לסרב לבקשתו לדחות את הדיון במליאת הכנסת על הצעת החוק שלי להחלת ריבונות ביו"ש. הצעת החוק תעלה לדיון. מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. ועכשיו הגיע זמן ריבונות", הבהיר מעוז.

הוא הדגיש כי התכוון להעלות את הצעת החוק בכנס הקיץ האחרון, אך התבקש אז על ידי בכירים בקואליציה לדחות את ההצבעה תוך הבטחה שהחוק יועלה בשלב מאוחר יותר.