שר העלייה והקליטה אופיר סופר שוחח עם ערוץ 7 בכנס "זינוק לעלייה" שנערך יחד עם נציגי המגזר העסקי כדי להכין תשתית לקליטה כלכלית טובה יותר של עולים.

"בתקופה האחרונה אנחנו עוסקים בהיבט הכלכלי והתעסוקתי של העולה - כי זה אחד האתגרים המשמעותיים עבורו. בצורה הזו הבאנו רופאים ואנחנו רוצים לפעול כך גם לגבי מקצועות נוספים", אומר סופר.

הוא מדגיש כי מחקרים מראים שמול מה שמדינת ישראל משקיעה בעולה היא מקבלת יותר. "אנחנו רוצים להעצים את זה", מוסיף השר.

זו גם מטרת הכנס. "עם ישראל בתפוצות פתח תיקי עלייה באלפי אחוזים יותר מהרגיל בשנים האחרונות, אנחנו מצפים שהעלייה תתממש ומדינת ישראל חייבת להיות ערוכה לכך. העברנו רפורמה בכל מקצועות הרישוי שבעבר עולים היו צריכים להמתין שנים כדי לעבוד בהם. כעת, הם יוכלו להגיע, ולהתחיל לעבוד בישראל כבר מהיום הראשון שלהם כאן".