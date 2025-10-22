ההצהרה המשותפת של נתניהו וסגן הנשיא עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו וסגן נשיא ארצות הברית, ג'יי. די. ואנס, נשאו היום (רביעי) הצהרה משותפת בלשכת ראש הממשלה בירושלים, על רקע ביקורו הרשמי של ואנס בישראל.

נתניהו פתח את דבריו בהתייחסות לביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל לפני ימים אחדים, והגדיר אותו כ"ביקור היסטורי שייחקק בדברי ימי האומה". הוא שיבח את עומק השותפות בין הממשלות והדגיש כי מדובר בברית חסרת תקדים: "מעולם לא היה דבר כזה, והנשיא טראמפ אמר זאת".

ראש הממשלה ציין את תפקידו המרכזי של ואנס כחלק מ"מעגל קבלת ההחלטות הקרוב" בבית הלבן, והביע הערכה לשותפות, לאמון ולסולידריות שמפגין הממשל האמריקאי כלפי ישראל, במיוחד "בימים גורליים אלה". לדבריו, מדובר בברית שמשנה את פני המזרח התיכון ופותחת הזדמנויות גם להסכמי שלום חדשים.

סגן הנשיא ואנס אמר כי מטרת ממשל טראמפ היא לפרק את חמאס מנשקו תוך שיקום רצועת עזה והבטחת ביטחונה של ישראל. "זה לא קל", אמר, "אני חושב שראש הממשלה יודע את זה כמו כל אחד אחר. אבל זה משהו שאנחנו מחויבים לו בממשל טראמפ".

לדבריו, ב-24 השעות האחרונות נוהלו שיחות מעמיקות עם בכירי הממשל בישראל ועם מדינות ערביות. "אני מרגיש אופטימי לגבי המקום שבו אנו עומדים", אמר ואנס.

ואנס התייחס גם לביקורת ציבורית ותקשורתית כלפי ההצעה האמריקאית להסדרה בעזה, אך הדגיש כי ממשלו נחוש להמשיך בקידומה: "אני יודע שיש אנשים בתקשורת שאני חושב שהם נגד ההצעה הזאת. אבל אני חושב שיש לנו הזדמנות לעשות משהו באמת היסטורי.

במענה לשאלות התקשורת, התייחס נתניהו לטענות באשר ליחסי ישראל-ארה"ב ואמר: "יום אחד אומרים שארה"ב היא מדינת חסות שלנו ויום אחד אומרים שאנחנו מדינת חסות שלהם. אנחנו לא מדינת חסות של ארה"ב".

סגן הנשיא ואנס הדגיש כי ארצות הברית רואה בישראל שותפה.