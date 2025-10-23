סא"ל במיל’ רועי שפושניק, סמח"ט 188, התארח בעמדת ערוץ 7 בכנס "זינוק לעלייה" של משרד העלייה והקליטה וסיפר על המעטפת שניתנת לחיילים עולים ביתר שאת בשנות מלחמת "חרבות ברזל".

"החטיבה שלנו מכילה כ-45 לוחמים ותומכי לחימה שנמצאים בשירות סדיר ובמילואים, חלקם הגיעו לארץ במיוחד כדי להילחם, ואנחנו נותנים להם מעטפת מאוד גדולה. הצבא נותן המון ויש לנו חבר'ה שצריכים יותר ואנחנו יודעים לתת אותם - הן בהיבט הפרט והן בהיבט החוסן והתיווך למשפחה שנשארה מאחור", מספר שפושניק.

הוא מדגיש כי "המונח חייל בודד לאו דווקא אומר שאין לו אף אחד בעולם. בארץ אין לו משפחה כי הוא החליט לעלות, אבל יש גם משפחה שנמצאת רחוק, לא מבינה את המנטליות שברורה לנו - ואנחנו צריכים להסביר את זה. הם לא מבינים למה הילד לא יכול לדבר עכשיו ואנחנו מסבירים שהוא בלחימה. הם לא בדיוק יודעים לאן הוא חוזר והיכן הוא מקבל אוזן קשבת שתיתן לו ערך מוסף. עבורנו זה פרוייקט מאוד קריטי. עשינו את זה לפני המלחמה אבל היא רק העצימה את הצורך בפעילות הזו".

מבחינתו, החיילים העולים, הם מקור לתעוזה ואומץ. "מספיק בפלוגה אחת שיהיה חייל בודד שרואים אותו נלחם - ושואלים אותו 'למה אתה צריך את זה'. התשובה שלו נותנת מוטיבציה גם לאחרים".