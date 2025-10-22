מאות בני אדם התכנסו אמש ברחבת "הגבעה הצהובה" ביישוב אלון שבות, לאירוע מיוחד לציון שנתיים למלחמה.

האירוע נערך ביוזמת המועצה האזורית גוש עציון, בשיתוף מתנ"ס גוש עציון ומשרד התרבות והספורט, ובהשתתפות משפחות שכולות, תושבים ואורחים מהאזור.

במרכז הערב עמד מופע מרגש של משפחתו של סרן (במיל') שאול גרינגליק, ששיתפה את סיפורו של יקירם. המופע, תחת הכותרת "החיים ממשיכים לנגן", שילב מוזיקה עם מסר של זיכרון, תקווה ואמונה, והביע את רוח החוסן של הקהילה.

מוקדם יותר הופיעו רחל גולדברג, אלמנתו של סרן (במיל') אבי גולדברג ז"ל, יחד עם אודהליה ברלין. לצידן הופיעו הזמרים ראובן טבול ומשה (מוסא) ברלין בביצועים של ניגונים ושירי תפילה.

ראש מועצת גוש עציון, ירון רוזנטל, אמר, "שנתיים אחרי המלחמה, גוש עציון ממשיך לשאת את דגל האחדות והביחד. המוזיקה מחברת בינינו ומעניקה תקווה. היא מזכירה לנו שהחיים נמשכים, שהקהילה שלנו חזקה, ושמתוך הכאב צומחים אהבה גדולה ואור גדול".