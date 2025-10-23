בשנים האחרונות מתרחשת תופעה מרגשת במגזר הדתי והמסורתי: נשים רבות שהיו הכתובת לכל שאלה, שיתוף או מצוקה זוגית - בוחרות להפוך את היכולת הזו למקצוע של ממש.

לא עוד עצות טובות בשיחה בטלפון, אלא ליווי מקצועי ומבוסס שיטה, שמוביל עשרות רווקים ורווקות אל החופה.



את המהפכה הזו מובילה חיה ממן - בעלת תואר שני בחינוך ומשפחה - שבנתה בשנים האחרונות תכנית הכשרה מקיפה לנשים שרוצות להשפיע באמת. "זה התחיל כשפנו אליי עוד ועוד נשים עם שאלות על זוגיות", היא מספרת. "הבנתי שהיכולת להקשיב, לכוון ולעזור היא שליחות - אבל שליחות צריכה גם מקצועיות, גב וכלים".

התוצאות המרשימות של חיה, שהובילה 170 זוגות לחתונה בסייעתא דשמיא, מבהירות מעל לכל ספק שלמאמנת לזוגיות עם שיטה נכונה, יש יכולת להוביל מחפשי זוגיות לחתונה. גם מבט על התלמידות של מרכז בקרוב שהקימו קליניקות מראה שלא מדובר בטרנד חולף, אלא על מקצוע שהעולם זקוק לו.

ממן, שעומדת מאחורי תכנית ההכשרה המובילה בארץ בתחום האימון לזוגיות, מדגישה: "מי שנכנסת לתכנית שלנו מקבלת מתנה לכל החיים - שיטה שעוזרת לרווקים ורווקות לבנות בית אחרי שנים של צפייה, וגם כלים שיעזרו לה לשפר את חייה בכל פרמטר".

התכנית משלבת לימודים תיאורטיים עם תרגול מעשי, סטאז' מונחה וליווי אישי צמוד. היא מלמדת את כל שלבי העבודה עם רווקים ורווקות - החל מזיהוי חסמים רגשיים, דרך בניית ביטחון עצמי וכלה ביצירת תהליך מסודר שמוביל לזוגיות בריאה ויציבה.

רות, אחת הבוגרות משתפת: "במהלך הסטאז' ליוויתי שתי רווקות - שתיהן התארסו תוך חודשים ספורים. לראות את זה קורה מול העיניים היה רגע שלא אשכח. הרגשתי שאני שותפה בבניית בתים בישראל".

למי זה מתאים? לנשים עם לב גדול, הקשבה טבעית ויכולת להוביל תהליכים. כאלה שמרגישות שהלב שלהן בוער לעזור לאחרים - ורוצות להפוך את זה למקצוע מתגמל עם שליחות אמיתית.

בימים אלו נפתחת ההרשמה למחזור החדש של תכנית ההכשרה. בשלב הראשון מוצעת שיחת התאמה אישית - ללא עלות. בשיחה תוכלי לגלות אם המקצוע הזה מתאים לך, להבין מה כולל המסלול ולקבל טעימה מהשיטה שכבר הובילה למעל 170 חתונות.

