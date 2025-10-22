ועדת הכשרות של הרבנות הראשית צפויה לקיים ביום חמישי הקרוב דיון נוסף בעניין מתווה יבוא בשר כשר "על פי ההלכה" לשטחי הרשות הפלסטינית, זאת למרות החלטה קודמת לדחות את הדיון עד לקבלת מידע מלא ממשרד הכלכלה ויחידת מתפ"ש.

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש ישיבת אלון מורה, שב ופנה בעניין זה למקבלי ההחלטות. לדבריו, "אימוץ המתווה המוצע טומן בחובו סכנות רבות לכלל תחום הבשר הכשר במדינת ישראל". לדבריו, העדר תגובה עניינית מהגורמים הממשלתיים מעלה סימני שאלה באשר לצורך האמיתי במתווה המוצע.

"עובדת היעדר המענה ממשרד הכלכלה ומתפ"ש מלמדת כי אין מחסור ממשי בבשר לשטחי יהודה ושומרון, וייתכן כי אינטרסים זרים עומדים מאחורי הדחיפה לאישור המתווה", טוען הרב לבנון.

עוד ציין הרב כי אין בידי הרבנות הראשית משאבי כוח אדם מספקים כדי לפקח כראוי על מתווה בסדר גודל כזה, וכי "הטלת האחריות על היבואן אינה מהווה פיקוח תקין, שכן היבואן אינו יכול להיות אחראי על התקלות שיווצרו".

הרב לבנון התייחס גם לרפורמת הכשרות וציין כי כל עוד חוק הכשרות לא תוקן והרבנות הראשית אינה אוכפת תקן אחיד, קיים חשש ממשי כי בשר שיזלוג אל מחוץ לשטחי הרשות יקבל כשרויות חלופיות במסגרת הרפורמה, לה מתנגדת הרבנות.

בסיום דבריו המליץ הרב להכין תוכנית כשרות מקיפה, להמתין למידע מלא מהגורמים הממשלתיים, ולהתאים את מצבת כוח האדם לצרכים הצפויים.

גורמים המעורבים בנושא טוענים כי "הרב לבנון לא פנה לאף אחד מהגורמים המעורבים הרלוונטיים לבדוק את הסטטוס לפני הפניה במכתב שהגיע לתקשורת. אם היה פונה בעל פה או היה ממתין לתגובה בכתב היה שומע שמשרד הכלכלה וגורמי הביטחון דווקא חזרו עם תשובות שסותרות את המידע שהביאו גורמים אינטרסנטיים לרב לבנון. אנו מצרים שאנשים מטעים את כבוד הרב שליט"א שעמידתו על משמר הכשרות מפורסמת, והופכים אותו לכלי לסגירת חשבונות".