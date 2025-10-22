זמיר עם המפקדים דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר אתמול (שלישי) בתרגיל אוגדתי של אוגדה 91 בפיקוד הצפון, יחד עם בכירים בצה"ל, בהם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן, מפקד אוגדה 91 תת-אלוף יובל גז ומפקד המרכז לאימוני יבשה תת-אלוף אליעד מואטי.

התרגיל, שהחל השבוע, הוא התרגיל האוגדתי המלא הראשון שמתקיים בשנתיים האחרונות - מאז פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל'.

התרגיל נערך בהתאם להנחיית הרמטכ"ל, אשר הורה לכלל הפיקודים והזרועות בצה"ל לשוב לאימונים ולשפר את רמת הכשירות לקראת אפשרות של עימות בגזרות השונות.

במסגרת התרגיל תורגלו תרחישים מגוונים של הגנה והתקפה, ונבחנה רמת המוכנות והכשירות של האוגדה. כמו כן, שוחח הרמטכ"ל עם מפקדי גדודים בסדיר ובמילואים, ועמד מקרוב על אופן ההיערכות בשטח.

הרמטכ"ל הדגיש בפני המפקדים את חשיבות ההכשרה המתמשכת גם בעת פעילות מבצעית שוטפת, והצורך לשמור על רמת כשירות גבוהה של כלל הכוחות.

"לצד המשך הפעילות המבצעית, סיכול האיומים ושימור רמת דריכות גבוהה, עליכם לחזור ולהתאמן ולשפר את המוכנות למלחמה בכלל הגזרות", אמר זמיר למפקדים.