יו"ר 'יד לבנים', אלי בן שם, מתייחס בשיחה עם ערוץ 7 למחלוקת שנוצרה בעקבות ההחלטה על שינוי שמה של המלחמה ל'מלחמת התקומה' וההבהרה של מספר משפחות נופלים כי לא יתנו לשנות את הכיתוב על מצבת יקירם בשל מה שהם מגדירים מהלך פוליטי המבקש להסתיר את מחדל השבעה באוקטובר.

"אי אפשר להכריח אף משפחה. לפני כל שינוי שמבצע משרד הביטחון, גם אם מדובר באות אחת, הוא מבקש את אישור המשפחה. להערכתי חלק גדול לא מבוטל לא יסכימו לשנות", אומר בן שם, הסבור כי שגתה הממשלה כאשר בחרה לקבוע שם חדש למלחמה מבלי להיוועץ.

לטעמו ניתן היה למצוא כמה הצעות לשמות ולהגיש אותם למועצה הציבורית להנצחת החייל שמייעצת לשר הביטחון בנושאי הנצחה וכיתוב, ובאופן כזה ההתנגדות לשינוי הייתה מוסרת. כך היה נהוג בעבר, הוא אומר.

"במועצה הציבורית יושבים גם הורים שכולים גם מחרבות ברזל וגם אנשי ציבור. אם הממשלה הייתה מביאה כמה הצעות הם היו בוחרים שם ואחרי שמועצה ציבורית כזו הייתה מקבלת החלטה היו המשפחות מגיעות להבנה מסוימת. אני חושב שנעשה כאן תהליך לא נקי כאשר כאילו מכתיבים מראש את שמה של המלחמה. זו טעות וחבל. אפשר היה לנהוג כפי שעשו בכל השנים".

בדבריו מקפיד בן שם שלא לחוות דעה בשאלה אם אכן השם נועד לחפות על כשלי המלחמה והטבח. "אני לא נכנס לפוליטיקה", הוא אומר ומציין כי "ב'יד לבנים' יש מכל המגזרים וכל העדות, ואני לא רוצה להיכנס לשאלה אם זה פוליטי או לא, אבל אם המשפחות או המועצה היו מחליטות היה קונצנזוס לאומי. כעת חלק גדול של המשפחות לא יסכימו".

"חבל שנלך לבית עלמין ונראה חלק עם השם 'תקומה', חלק 'נפל בקרב' וחלק אומרים שיחליפו כרית על חשבונם, ולצערי יש מי שעושים גם את זה. בעוד חצי שנה נראה עשר סוגי שמות במקום אחדות וקונצנזוס", מתריע בן שם המציין כי כבר עשרות משפחות בחרו להחליף כרית למצבת יקירם לאחר שלא התאפשר להם להוסיף שמות של אחים וכיוצא באלה, בשל המגבלות בחוק.

בן שם מחריף את דבריו ואומר כי כיום "החלקות האחרונות של בתי הקברות הצבאיים הפכו לטעמי ללונה פארק. אין אחידות. בחלקות הוותיקות רואים שאלוף ליד טוראי עם אותה אבן, הכול אותו דבר, בלי הבדל, וכעת שמו תמונות ענקיות, כלי נשק, פלקטים. משרד הביטחון היה צריך להיות אסרטיבי יותר בעניין הזה ולעשות סדר. בשנים האחרונות בית הקברות הצבאי הוא לא בית קברות צבאי. הוא לונה פארק". עוד מציין אלי בן שם כי באחרונה פנו אליו מספר משפחות זועמות ודיווחו לו שהן אינן מגיעות לפקוד את קבר יקירן משום אותן תוספות שיש מי שהוסיף באופן עצמאי, בין אם מדובר בתמונת ענק, בספסל או בדגל גדול.

אזלת היד של משרד הביטחון בתחום זה החלה, אומר בן שם, באירוע בו באחת ממשפחות החללים בה ההורים גרושים, אחד הצדדים בחר להוסיף לוח בו נכתב שצה"ל רצח את בנם, "זה מעשה שלא יעשה. שלחו מישהי ממשרד הביטחון והתקשורת והמשפחה עשו לה לינץ' למרות שמדובר היה בסיכום שהתקבל עם האבא. מסכנה אותה עובדת שצלבו אותה ואת המשפחה שלה. כעת משרד הביטחון לא רוצה לעשות כלום".

בן שם מספר כי הציע לאריה מועלם, ראש אגף המשפחות וההנצחה, "לחכות חצי שנה ואז לקבוע כללים, כשהרוח תשתנה ואולי יבואו אנשים שיוכלו ללכת לקראת, אבל שייקבעו כללים ברורים. לא יתכן שמשפחות לא מגיעות לבתי הקברות כי עשו שם לונה פארק. זה כואב מאוד להרבה משפחות. אני מאמין שבזמן הקרוב המועצה הציבורית יחד עם משרד הביטחון יחליטו מה יישאר ומה לא כדי לייצר אחידות, ומי שלא יסכים תהיה סיירת של הורים שכולים שתעשה את זה, כי משרד הביטחון לא מסוגל לעשות את זה".

לטעמו של בן שם יש מקום לשקול שינויים קלים התואמים את הדור החדש, ושינויים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בלוח נוסף שעליו ניתן יהיה להוסיף כיתוב אישי וכיוצא באלה על מנת להתאים את המציאות בבתי העלמין למנהגי קבוצות שונות בחברה הישראלית. "צריך לעשות חשיבה, להיות יותר פתוחים ויותר ללכת לקראת, אבל לא יתכן שהחלקות החדשות נראות כמו הפנינג, תמונות בגודל של מטר וכלי נשק על הקבר... בית קברות צבאי הוא הפנתאון של ישראל ומשרד הביטחון צריך להסביר למשפחה שאם לא מתאים לה, ניתן לקבור את הילד בבית קברות אזרחי. מקום הקבורה נקבע על ידי המשפחה".

בהמשך הדברים התייחס בן שם גם לבחירתה של משפחת חלל להוסיף על מצבת בנם לוח ועליו הכיתוב 'הופקר והוקרב על ידי ממשלת החורבן במלחמת טבח נתניהו'. "זו חרפה. החלל קבור בבית קברות צבאי ויש כללים. אי אפשר לפגוע בכבוד המדינה והממשלה. היה צריך להוריד את זה בתוך יום. זו בושה שיש דבר כזה בבית קברות צבאי. אם יאפשרו את זה לא יהיה לזה סוף, יהיה קרקס בכל בתי הקברות".