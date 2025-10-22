במערכת הביטחון מעריכים הבוקר (רביעי) כי ברשות ארגון הטרור הרצחני חמאס עדיין נותרו מאות רקטות, חלקן לטווח בינוני אשר יכולות להגיע למרכז הארץ.

בנוסף ברשות הארגון יותר מ-10,000 נשקים ארוכים. חמאס אמנם נחלש מאוד במהלך המלחמה בשנתיים האחרונות, אך הוא עדיין מחזיק ביותר מחצי מהמנהרות שהיו לו.

עוד לפי הפרסום מרבית המפקדים הבכירים ערב 7 באוקטובר חוסלו. מאז תחילת המלחמה חוסלו יותר מ-280 מפקדים בדרגת מ"פ ומעלה. מערך הנוח'בה של חמאס, אשר הוביל את טבח 7 באוקטובר, סובל ממצוקת כוח אדם.

במערכת הביטחון מזהים הערכות של ארגון הטרור לחזור ולהתעצם ולחזק את כוחות כפי שהיה לפני השבעה באוקטובר.

במערכת הביטחון מזהים עוד כי חמאס תופס "נקודות אסטרטגיות גבוהות" כדי לחזק את מעמדו. עדין יש לחמאס מנהרות רבות שמהן הוא מנסה לפגוע בכוחות צה"ל.

במערכת הביטחון מודים כי לעזה נכנסות מאות משאיות עם סיוע הומניטארי שברובו כלל אינו נבדק.