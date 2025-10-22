במהלך דיון שהתנהל היום (רביעי) באולם בית המשפט המחוזי בירושלים נחשפה זהותו של הקצין שפנה למח"ש בזמן אמת והתריע על אי-סדרים לכאורה בחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

מדובר בסגן-ניצב צחי חבקין, חבר צוות החקירה בתיקי נתניהו, אשר על פי העדות ביקש למסור מידע על פעולות לא חוקיות ופסולות שבוצעו במהלך ניהול התיקים.

העדות ניתנה על ידי דובי שרצר, ראש זרוע חקירות לשעבר במח"ש. הדברים מאשרים טענות שהועלו בשנים האחרונות - אך הוכחשו בעבר באופן נחרץ על ידי גורמים בפרקליטות.

חבר הכנסת משה סעדה, לשעבר סגן ומ"מ ראש מח"ש, כתב היום: "מה שאירע כעת באולם בית המשפט בו מתנהל משפט ראש הממשלה, הוא בגדר רעידת אדמה. בתקופת כהונתי כסגן ראש מח"ש, פנה אליי מקור בכיר שכיהן בעבר כראש צוות חקירה בתיקי נתניהו, וביקש למסור מידע בלתי נתפס על פשעים של חוקרי המשטרה בתיקי ראש הממשלה".

עוד טען סעדה כי נבלם על ידי הפרקליטות: "כאשר רציתי לפתוח בחקירה של החוקרים ולבדוק את המידע - הפרקליטות מנעה ממני לעשות זאת, סירבה להעניק למקור חסינות ולאחר שהעניין פורסם אף טענה שאין באמת מקור כזה ושמדובר בשקר. היום - האמת יוצאת לאור".

לדבריו, חשיפת זהותו של חבקין מוכיחה את קיומו של מידע מהותי שנדחה או הוסתר לאורך שנים. "בבית המשפט נחשפה זהותו של אותו מקור שהפרקליטות טענה שהוא אינו קיים, והוא יעיד על פשעי החוקרים, על פשעי הפרקליטות ועל הניסיון להשתיק את האמת אך ורק כדי לפגוע בראש הממשלה".

לדבריו, לאור ההתפתחויות, "תיקי נתניהו נולדו בחטא ולכן הם חייבים להיקבר בקבורת חמור. ובאשר לפשעי הפרקליטות וחוקרי המשטרה - אותם יש לחקור עכשיו!".