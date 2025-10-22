ילד בן 7 נהרג היום (רביעי) לאחר שנפגע מרכב בשעה שרכב על אופניו ברחוב הרב כהנמן בבני ברק.

חובשים ופראמדיקים של מד"א הוזעקו למקום והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. הילד פונה לבית החולים שיבא-תל השומר כשהוא במצב אנוש, עם חבלת ראש קשה.

למרות מאמצי הרופאים, בבית החולים נקבע מותו. נסיבות התאונה נחקרות על ידי המשטרה.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א נפתלי הלברשטט, סיפר: "קיבלנו דיווח על רוכב אופניים שנפגע מרכב. ילד כבן 7 שכב על הכביש בסמוך לאופניים כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לחדר הטראומה כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה".

חובשי הצלה שמואל רוטנברג ובעריש בוקצ'ין שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנס מד"א אותו אנו מאיישים, מצאנו רוכב אופניים, ילד כבן 7 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגע מרכב במהלך הרכיבה. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ועצירת דימומים, והוא פונה תוך כדי המשך פעולות החייאה לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".