הכנסת תדון היום (רביעי) בשתי הצעות חוק בנושא החלת ריבונות על יו"ש האחת של יו"ר מפלגת נעם אבי מעוז והשנייה של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן המבקש להחיל ריבונות על העיר מעלה אדומים.

נתניהו שמתנגד לחוק לא הצליח לסכל אותן והן צפויות לעבור טרומית במליאה. יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע בקבוצת סיעת הליכוד: "סוגיית הריבונות חשובה לנו לא פחות מלכל חבר כנסת אחר. ריבונות לא עושים באמצעות חקיקה של אופוזיציה, ובטח לא בתזמון בו אנו פועלים עם חברינו האמריקנים להשגת כל מטרות המלחמה, לרבות פירוק חמאס ופירוזה של עזה. יחד עם זאת, הגיעו אליי בקשות שלא להצביע נגד. לכן, עמדת הסיעה היא לא להצביע בכלל על החוקים שיעלו היום בנושא. העמדה היא בהנחיית ראש הממשלה, והיא מחייבת".

במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית הודיעו כי למרות התנגדות נתניהו וארה"ב הם יתמכו בהצעת החוק. גם מפלגת אגודת ישראל צפויה לתמוך בהצעת החוק. לפי הצעת החוק, ייקבע כי המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות של מדינת ישראל יחולו על כל מרחבי ההתיישבות ביהודה והשומרון.

לדברי גורמים במפלגת הציונות הדתית, ההחלטה מגיעה לאחר תקופה ארוכה בה לא נרשמה תגובה ממשלתית לסנקציות שהוטלו על שרים בממשלה, ולצעדים חד-צדדיים בזירה הבינלאומית. "חצי שנה אחרי שהוטלו סנקציות נגד שרים בממשלה ללא שום תגובה", אמרו, "ובעיקר - צונאמי של הכרה חד צדדית במדינה פלשתינית בלי שום תגובה, למרות הבטחות מפורשות של ראש הממשלה שאמר שמיד עם חזרתו מארצות הברית תגיע התגובה לאותן מדינות".

בציונות הדתית מדגישים כי תמיכתם במהלך משתלבת עם תמיכתם העקבית בהרחבת הסכמי אברהם. "הציונות הדתית כמובן תומכת ורואה בשלום מתוך עוצמה ערך רב", נמסר מהמפלגה, "אך חייבת להיות ברורה עמדתה של ישראל שהבסיס להסכמים הללו הוא ניתוק בין השקר הפלסטיני לבין הרחבת ההסכמים".

נתניהו ביקש אתמול ממעוז לדחות את ההצעה בשל ביקורות של סגן נשיא ארה"ב בישראל אך יו"ר מפלגת נעם הודיע כי יעלה את ההצעה, "אני נאלץ לסרב לבקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לדחות את הדיון במליאת הכנסת. הצעת החוק תעלה מחר לדיון, מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. עכשיו הגיע זמן ריבונות".

ממפלגת דגל התורה נמסר כי ההצעות להכרזת ריבונות בעת הזו "מסכסכות אותנו עם מדינות העולם ובעיקר עם ארה"ב שהיא מלכות של חסד". עוד נמסר: "עמדתנו העקרונית הזו היא מאז ומתמיד. כך נהגנו בעבר וכך ננהג גם היום".