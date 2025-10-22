האדמו"ר מצאנז הגיע לביקור בלתי שגרתי בישיבה התיכונית נחלת ישראל שבמגדל העמק. לאחר ביקור ניחומים שערך אצל הרב יצחק דוד גרוסמן, בשל פטירת אחיו.

במהלך השיחה נשא האדמו"ר דברי חיזוק כלליים ברוח החסידות, וזכה לקבלת פנים חמה מהצוות החינוכי ומהתלמידים. עצם ההגעה של אדמו"ר לישיבה תיכונית נחשבת לאירוע נדיר ומרגש עבור הבחורים.

הביקור הנוכחי מגיע על רקע קשר שנרקם בין אביו של הרב מאיר קץ לבין האדמו"ר הקודם מצאנז זצ"ל. בעבר סיפר הרב קץ בהתוועדות בישיבת אבינועם כי אביו, שלימד שנים רבות בכפר הרא"ה, ארגן לתלמידיו נסיעה למפגש עם האדמו"ר. לדבריו, "זה לא היה רחוק - רק עשרים דקות נסיעה. הרבי כידוע היה מוציא שבת מאוד מאוחר, לכן בחורים באו להיות איתו בסוף סעודת שלישית, ערבית והבדלה".

שבוע לאחר מכן התקשרה אחת האימהות לאביו של הרב קץ, ותיארה כיצד בנה השתנה בעקבות הביקור. "'אני לא כועסת', היא אמרה, 'רק מספרת שהוא השתנה לגמרי. כשהסתכלתי עליו בתפילה - זו לא אותה תפילה, זהו משהו אחר'".

הרב קץ שיתף עוד כי תפילותיו של הרבי זצ"ל היו מטלטלות. "כשהרבי היה מתפלל - ואפשר לשמוע הקלטות - הוא היה בוכה בצעקות שהלב נקרע לגזרים. היה בוכה על השואה והצרות של עם ישראל, וצועק: 'אבינו מלכנו - אבא שלנו - אבא'".

לדבריו, הקשר החל עוד קודם לכן, כאשר אביו זכה לשבת עם הרבי בסוכתו בשנות נעוריו. "אבא שלי הגיע עם שני חברים, והרבי אמר להם: 'בואו תשבו ותאכלו איתי ביחד'. במשך שעתיים-שלוש דיברו איתו על הישיבה ועל החיים. אבי למד בישיבה ליטאית, והרבי הדריך אותו מה כן לעשות ומה לא".