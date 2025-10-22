הצעת חוק של יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, המבקשת לתקן את הקריטריונים להענקת כיסאות גלגלים ממונעים לנכים, לא תעלה היום להצבעה בקריאה טרומית כפי שתוכנן, אך בעקבות הסכמות שהושגו, משרד האוצר יתקצב את הנושא בתוך שבועיים.

הצעת החוק נועדה לאפשר גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או פיזית קשה, שאינם מסוגלים להפעיל את הכיסא בעצמם, לקבל כיסא ממונע, בתנאי שיופעל על ידי מלווה.

לפי המצב החוקי כיום, רק מי שמסוגל לתפעל את הכיסא מבחינה שכלית וגופנית זכאי לכיסא ממונע. כתוצאה מכך, נכים קשים או סיעודיים נאלצים להסתפק בכיסאות ידניים ולתלות את תנועתם בסיוע מתמיד של אחרים.

ח"כ מעוז מסר, "הגיע הזמן להקל על ההורים שמשקיעים את חייהם בטיפול בילדיהם באהבה גדולה, ולאפשר להם את הדבר הבסיסי הזה, של כיסא גלגלים ממונע, שכל כך יקל על חייהם. הילדים הללו לא אמורים להימצא במעצר בית. גם הם זכאים לצאת, לזוז, ולנשום אוויר, בדיוק כמו כל ילד אחר. אני מאמין ומצפה שאף חבר כנסת לא יעז להרים יד נגד הצעת חוק כל כך אנושית, שבאה למלא צורך כה בסיסי".

תמר גלפנד, פעילה חברתית לזכויות ילדים נכים, בירכה על ההחלטה ומסרה, "אני שמחה שסוף סוף העוול יתוקן ומודה לח"כ מעוז על התעקשותו בנושא. לא ייתכן שלמדינת ישראל לא יהיה תקציב כה זעיר של מיליון וחצי ש"ח עבור כיסאות גלגלים מותאמים לנכים".

שי גליק, מנכ"ל בצלמו שפעל בנושא, הוסיף, "אני מברך על ההחלטה של האוצר לתקצב כסאות גלגלים ממונעים. מדובר בחסרי ישע וחובה עלינו לעשות הכל להקל עליהם ועל בני משפחתם. אני מודה לידידי ח"כ אבי מעוז שנלחם על כך עד למציאת הפתרון ומתחייב להמשיך ולוודא שאכן הכסף מגיע לאותם אלה שכה זקוקים לו".