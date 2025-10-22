ארגון זכויות האדם בצלמו פנה לוועדת האתיקה של הכנסת בדרישה לקבוע כי בעלי תפקידים ממלכתיים, בהם יו"ר סיעה, יו"ר הקואליציה או יו"ר האופוזיציה, לא יורשו להחרים עיתונאים או כלי תקשורת רשמיים במסגרת תפקידם הציבורי.

הפנייה נעשתה בעקבות התנהלותו של יו"ר האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, אשר מסרב בעקביות להשיב לשאלותיו של כתב ערוץ 14, אברהם חסון. על פי המכתב, לפיד מתעלם מחסון בשיטתיות במהלך ישיבות סיעה ומפגשים עם התקשורת בכנסת, תוקף את בעלי הערוץ יצחק מירישווילי, ואף קרא לו לעזוב את הערוץ.

עוד נטען כי גם יו"ר הקואליציה וכן ראשי ועדות נוספים נוקטים בהתנהלות דומה, כאשר הם נמנעים מלהעביר הודעות לעיתונות לחלק מהכתבים הפוליטיים, למרות תפקידם המרכזי בסיקור פעילות הכנסת.

במכתב ששלחו יו"ר הארגון חיים הר-זהב ונציגות תא כתבי הכנסת, צוין כי מדובר בהתנהלות מבזה הפוגעת לא רק בעיתונאים עצמם, אלא גם בחופש העיתונות ובזכות הציבור לדעת. "אנשי לשכתך בוחרים 'להחרים' עיתונאים המשרתים את הציבור כשהם מסקרים את הכנסת", נכתב.

המכתב מדגיש כי ערוץ 14 הוא גוף תקשורת רשמי הפועל תחת רישיון הרשות השנייה, וכי אברהם חסון הוא עיתונאי מקצועי ולוחם מצטיין, ששירת מאות ימי מילואים בשנתיים האחרונות בלחימה בעזה, לבנון וסוריה. "דווקא אדם כזה, שנושא על גבו את ביטחון המדינה, אינו ראוי ליחס משפיל מצד נבחר ציבור", נכתב.

מנכ"ל בצלמו, שי גליק, מסר, "לא ייתכן שבעל תפקיד ממלכתי ינצל את מעמדו כדי להחרים עיתונאי רק משום שהוא עובד בכלי תקשורת מסוים. חופש העיתונות שייך לכולנו - ימין, שמאל וערבים. הכנסת חייבת לשים סוף להתנהלות הזו ולהבהיר שכל עיתונאי, מכל ערוץ, זכאי ליחס שוויוני ומכובד".