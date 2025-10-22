למעלה 20 אלף בני אדם חתמו על העצומה שהופצה ברשת וקוראת לתמוך בדרישתו של יו"ר עוצמה יהודית, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להעביר את חוק עונש מוות למחבלים.

בעצומה נכתב כי "מחבל מת, לא ישתחרר בעסקה. אחרי שהחזירו את כל החטופים, נגמרו התירוצים. עונש מוות למחבלים עכשיו! המחנה הלאומי מתאחד מאחורי דרישת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ודורש מראש הממשלה: עונש מוות למחבלים עכשיו! עונש מוות לנוח'בות!".

לעצומה נלוו עשרות פרסומים ברשת של אזרחים אשר דורשים להעביר את חוק עונש מוות למחבלים של עוצמה יהודית.

כזכור, השר בן גביר דורש מראש הממשלה לקדם את חוק עונש מוות למחבלים של מפלגתו, ובמידה ולא יקודם תוך שלושה שבועות - עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת למשמעת הקואליציונית. כאמור, משעות הבוקר חתמו על העצומה עשרות אלפי אנשים.