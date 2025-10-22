כן, צריך להחיל ריבונות ישראלית מלאה על יהודה ושומרון. כתבתי את זה בבמה נכבדה זו יותר מפעם אחת. זו זכותנו ההיסטורית, המולדת, האנושית וגם המדינית.

אף מדינה לא טוענת לזכות קודמת על השטח, לא כבשנו אותו משום בעלים לגיטימי קודם. דווקא הירדנים, ששלטו ביהודה ושומרון עד 67, היו שם כובשים לא מוכרים.

החלת ריבונות היא הצעד הנכון גם משום שהיא תפעל מיידית בשתי חזיתות: בחזית הבינלאומית, בניגוד לתחזיותיהם של רואי השחורות, אנחנו צפויים להרפיה משמעותית בלחץ להקמת מדינה פלסטינית ובהתערבות הבינלאומית בנעשה ביו"ש, משום שמרבית המדינות שמתערבות היום בסוגיה, מכירות (לא מעט מטעמים של אינטרסים עצמיים) בחוסר הסמכות של מדינות אחרות להתערב בנעשה בשטחה של מדינה. ההתערבות שלהם כיום נובעת בחלקה דווקא מהעובדה שיהודה ושומרון לא הוכרו כחלק ממדינת ישראל.

בחזית הפנימית, תיפסק האנומליה המוזרה לפיה כל פעולה אזרחית של מאות אלפי אזרחים ישראלים צריכה לעבור במשרד הביטחון.

כל הוצאת מרפסת או סלילת כביש הופכת לסוגיה מדינית, כל צעד מגיע לבג"ץ לדיונים אינסופיים. אין שום סיבה שההתנהלות השלומיאלית הזו תימשך.

ובכל זאת, לא זו הדרך.

דווקא משום שיש לנו ממשל אוהד בארצות הברית, ממשל שהולך לקראתנו עד הקצה וגם מעבר לו, ממשל שכבר הציל באופן אקטיבי וממשי את מדינת ישראל בהשתתפות בתקיפת הכור האיראני, באספקת חימושים וגב בינלאומי יציב במלחמה הממושכת, בכפיית פירוק חמאס והחזרת החטופים ועוד כהנה וכהנה.

דווקא לכן אסור לתקוע לו אצבע בעין, בפרט שכרגע זה לא יוביל לשום מקום, משום שהממשלה תיאלץ לגלות אחריות ליחסים המיוחדים האלו ולהימנע ממימוש הצהרת הריבונות של הכנסת, גם אם זו תעבור בחקיקה (וכמובן, במין חד גדיא שכזה, בג"ץ יקבע שחקיקה לא יכולה לחול על שטח שאינו עדיין מדינת ישראל...).

לכן, הצעד הנוכחי הוא בסך הכול הצהרת סרק של מי שחושב שזה יביא לו קצת דיבידנדים לבחירות. הנה החדשות: אנחנו לא מטומטמים. בוחרי הימין הם לא עדר של עיזים שמשתכנע מכל זעקה אקראית או תעלול פוליטי. אנחנו יודעים להבין את המשמעות האמיתית של כל צעד ואת האופרטיביות שלו. אנחנו יודעים שהחלת ריבונות בדרך לא נכונה לא תועיל, ואולי אפילו תזיק.

שימו לב, מי שמנפנף בהחלת הריבונות הם ח"כ אבי מעוז, שאין ספק על יושרתו האידיאולוגית, אבל כרגע איננו חלק אינטגרלי מהקואליציה, וח"כ איווט ליברמן, שאין הרבה מה להוסיף על כישורי הזיקית שלו בעניינים שבאידיאולוגיה. הרי מחר הוא יכול לשבת שוב בממשלה עם מנסור עבאס, ואז לא תהיה שום ריבונות באופק.

בשם האחריות הלאומית, בשם הבגרות של הימין ובשם התועלת ליהודה ושומרון - אל תלכו לצעדים פזיזים ומזיקים. תחילו את הריבונות באמצעות הכנת דעת הקהל האמריקנית, בתיאום עם הבית הלבן, בתזמון נכון ובהובלת הממשלה, ולא בחתירה תחתיה.