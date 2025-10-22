דווקא ביום שבו קמפיין ההתרמה של חוות זוהר יהודה נכנס לשעותיו האחרונות, הכריזה הרשות הפלסטינית על הפגנה יזומה נגד החווה.

ההפגנה, ביוזמת משרד החקלאות הפלסטיני והוועדה למאבק בהתנחלויות, צפויה להתקיים היום (רביעי) בכפר אל-מיניה שבאזור בית לחם - במרחק של קילומטרים ספורים בלבד מהחווה.

אלישע טורנר, ממקימי חוות זוהר יהודה, רואה במהלך הזה ניסיון ישיר לפגוע בעשייה היהודית במדבר: "זה לא במקרה - הם רואים את מה שקורה פה ומבינים שזה משנה מציאות. ההפגנה הזו היא נגדי אישית ונגד כל מה שאנחנו עושים כאן כדי לגאול את המדבר. כל דונם שאנחנו מעבדים, כל עץ שאנחנו שותלים - מפריע להם".

הם מפגינים - אנחנו נוטעים. תנו תשובה ציונית ברורה - בתרומה

החווה, שהוקמה לפני כשנתיים וחצי על ידי אלישע ואשתו שחר לאחר הרצח של חברם הראל מסעוד הי"ד, הפכה לסמל של התיישבות, חקלאות ואמונה.

מאז הקמתה נולדו מתוך היוזמה שלוש נקודות חדשות - חוות תומר, חוות מגן אברהם ושכונת תקוע ו' - כולן חלק מתהליך רחב של השבת הרוח והאדמה היהודית למדבר יהודה.

בימים אלה מתנהל קמפיין גיוס המונים רחב היקף לחיזוק והרחבת פעילות החווה, עם יעד של 1.2 מיליון שקלים. "הם מפחדים ממה שקורה כאן - מפחדים מהחיים, מהאור, מהעבודה, מהנחישות", אומר אלישע.

דווקא כשקמים עלינו - זה הרגע לקום למען מדבר יהודה

"אנחנו לא נירתע מהם. להפך - כל תרומה, כל תמיכה, היא תשובה ישירה לאויב. זו מלחמה על האדמה שלנו, על הזהות שלנו, על מדבר יהודה שצריך להישאר יהודי".

בחווה מדגישים כי ההתגייסות הציבורית בשעות האחרונות לקמפיין היא התשובה הציונית האמיתית למהלך הפלסטיני: "אנחנו לא יוצאים להפגנות - אנחנו בונים. לא מדברים - נוטעים. זו השפה שהאויב מבין".

רגע לפני סיום הקמפיין - חוות זוהר יהודה זקוקה לכם יותר מתמיד