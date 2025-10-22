בדיון שצפוי להתקיים בשבוע הבא בוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, יעלו חברי כנסת טענות קשות בנוגע לנוהל חדש של המשטרה, המעניק סמכויות נרחבות לכיתות הכוננות.

הדיון נקבע בעקבות בקשה רשמית של שישה חברי כנסת מהוועדה: גלעד קריב, נאור שירי, מירב בן ארי, אלון שוסטר, חמד עמאר ועיידא תומא סולימאן, שהוגשה ליו"ר הוועדה, ח"כ צביקה פוגל.

לפי הפנייה, הנוהל המשטרתי החדש מאפשר לכיתות הכוננות לפעול לצד מערך הכיבוי בעת אירועי ירי טילים ונפילות, ואף למנות מפקדים לדרגות ייצוגיות - זאת מבלי לעבור בדיקת עבר פלילי או הליך התאמה מקצועית.

"המשמעות היא שהמשטרה מעניקה לגורמים חוץ מערכתיים גיבוי וסמכויות מבלי לוודא את טוהר מידותיהם או התאמתם התעסוקתית", נכתב במכתב. עוד צוין, "הדבר חמור במיוחד כאשר בין מקבלי התפקידים נמצאים מקורבים פוליטיים, כדוגמת פעיל הימין המוכר 'הצל', שקודם למעמד מפקד כיתת כוננות".

בפנייה הוזכר גם מקרה ספציפי שהתרחש לפני מספר חודשים, ובו כיתת כוננות בראשות "הצל" עיכבה עיתונאים ערבים בבניין מגורים, חקרה אותם על זהותם, ושחררה אותם רק לאחר התערבות דובר מחוז תל אביב. "מדובר בפגיעה קשה בחופש העיתונות ובחופש התנועה, תוך חריגה בוטה מסמכויות", לשון המכתב.

" אין זה מתקבל על הדעת שאדם בעל פרופיל ציבורי קיצוני, ללא בדיקה של עבר פלילי או הליך התאמה, יופקד על תפקיד פיקודי בעל השלכות ביטחוניות ואזרחיות כה רגישות", נכתב. "מקרה זה מצביע על כשל חמור במדיניות המשטרה ומעלה שאלות עקרוניות על ערבוב בין שיקולים פוליטיים לבין מערכי הביטחון האזרחיים".