השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הביע בשיחה עם ערוץ 7 בכנסת שביעות רצון מאישור הצעת החוק להחלת הריבונות ביהודה ושומרון בקריאה טרומית.

"זו הצעת חוק היסטורית ונקדם אותה עד הסוף. צריך להגיד משהו לידידים שלנו מאמריקה: אנחנו אוהבים אותם ומעריכים אותם מאוד אבל צריך לעשות קודם כל מה שטוב למדינת ישראל זו ריבונות ועידוד הגירה", אמר בן גביר.

יו"ר שדולת ארץ ישראל, ח"כ שמחה רוטמן, הוסיף: "אני אינני סבור שיש כאן אפילו בדל של פגיעה במערכת היחסים עם טראמפ. אנחנו נעשה את זה כי מדובר באינטרס של מדינת ישראל. טראמפ נתן כאן נאום ציוני בכנסת והתפקיד שלנו הוא לדאוג שארץ ישראל תהיה שייכת לעם ישראל".

מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, סיכם: "אני מאוד מצטער שחברים טובים בליכוד בחרו לעשות פוליטיקה ולא לפעול באופן הנכון למען ארץ ישראל. עוד יש להם זמן לתקן בקריאות הבאות.

מדינת ישראל היא מדינה ריבונית. יש לנו יחסים מצויינים עם הממשל בארה"ב המבוססים על כך שישראל עצמאית. הנקודה היחידה שלא הכרענו במלחמה הרב זירתית היא יהודה ושומרון. המהלך הכי פשוט לשם כך הוא ריבונות", דברי רחמים.