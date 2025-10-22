יוסי דגן ראש מועצת שומרון מגיב היום (רביעי) להעברת הצעת החוק להחלת ריבונות ביו"ש בקריאה טרומית בכנסת וקורא לחברי סיעת הליכוד: "תהיו אלדשטיינים", לאחר שח"כ יולי אדלשטיין היה הח"כ היחיד מטעם המפלגה שלא נעדר מההצבעה.

הוא קרא לחברי הקואליציה המנסים למנוע את העברת הצעת החוק להפסיק את מעשיהם והודה לח"כ יולי אדלשטיין. "אני רוצה להודות לחברי הכנסת אבי מעוז, לסיעת הציונות הדתית, לסיעת עוצמה יהודית, לסיעת ישראל ביתנו, לח"כ יולי אדלשטיין ולכל חברי הכנסת שבאומץ, אישרו הצעת חוק טרומית שאין מוסרית ממנה. אני קורא לחברי, חברי הכנסת של הליכוד: 'תהיו אדלשטיינים'".

לדבריו "ההחלטה של גורמים בממשלה הלאומית ביותר שהייתה אי פעם בכנסת למנוע את הגשת הצעת החוק, שלא לומר הטלת סנקציות על מי שהצביע בעד הצעת החוק, היא מוטעית מיסודה. ממשלת הימין המלא חייבת להכריע! אל תתחמקו מהכרעה בהצעת חוק שיש בכוחה להציל את מדינת ישראל ומרכז הארץ בפרט מה-7.10 הבא".

"אני קורא להם לחזור בהם מהחלטתם ולאפשר העברת הצעת החוק גם בקריאה שניה ושלישית כפי שמצופה מממשלה לאומית. אל תגורו, זוהי העת לריבונות, אם נתעקש עכשיו, נביא צדק היסטורי ונציל את מדינת ישראל משבעה באוקטובר נוסף", סיכם.