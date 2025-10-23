מייקל אייזנברג, מייסד שותף בקרן הון סיכון Aleph, קובע כי "ציונות היא צמיחת המשק" וכי כלכלה חזקה, ביטחון חזק וזהות חזקה יוצרים את מי שאנחנו, כלשונו.

את הדברים אומר אייזנברג בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנס 'זינוק לעליה' של המשרד לעליה וקליטה, אירוע בו הושם דגש מיוחד על יתרונותיה הכלכליים של העלייה עבור המשק הישראלי.

"העלייה תורמת לכלכלה הישראלית בצורה דרמטית. היא מביאה כישורים חדשים, טאלנטים חדשים, יזמות חדשה, תרבויות חדשות לגיוון הישראלי, ולכן כל עולה שמגיע תורם פי חמש לצמיחה כלכלית", קובע אייזנברג.

בנאום שנשא ציין אייזנברג את דבריו של הנשיא האמריקאי אודות ישראל עליה אמר שהיא קטנה מדי. "העלייה תביא אנשים שיעלו את הצמיחה הדמוגרפית המתורגמת גם לצמיחה כלכלית. ילודה ועליה שווה לצמיחה כלכלית ולישראל חזקה".

"משרד העלייה והקליטה צריך להפוך למשרד העלייה והצמיחה. תפקידם הוא להצמיח את הכלכלה. לא רק לקלוט יהודים שנפלטו מהמדינות שלהם בגלל האנטישמיות. אלו אנשים שרוצים לעלות לארץ, לתמוך בצמיחה, להתגייס לצבא להיות חלק מהמהות הישראלית הזו ומהצמיחה הישראלית". בנוסף הוא מעיר כי אין בכוחה של הממשלה לטפל באירוע בשל הקצב המסחרר בו מתקדמים הדברים. מי שאמור להירתם לאתגר הוא המשק כולו ש"צריך להתגייס למשימת העלייה".

המשמעות, אומר אייזנברג, היא לצאת אל הקהילות כדי להביא עולים טאלנטים, להציע להם משרות עם משכורות מכובדות לצד שיתוף ביזמות של ממש. מדובר, הוא אומר, בכישרונות מובילים הדרושים כעת להמשך תנופת הכלכלה הישראלית. הנתונים, הוא מוסיף, מלמדים שאכן בעלי השכלה אקדמית מובילים את הבחירה בישראל כיעד מגורים. "צריך להתמקד בהם ולהביא אותם, ומדובר גם במשקיעים. אנחנו צריכים גם את הקטר השני לצד הקטר הראשון שהוא ההייטק. דרוש הקטר הפיננסי", הוא אומר ומספר על פעילותו של שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לקידום מהפכה מיסויית שתמגנט לישראל עולים ומשקיעים רבים.