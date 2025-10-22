במשרד הבריאות מעדכנים היום (רביעי) כי מספר מספר מקרי החצבת שאובחנו בהתפרצות האחרונה בישראל הגיע לכ-1,880, ואף מעריכים כי ישנם עוד אלפי מקרים שלא אובחנו.

נכון להיום 20 חולים מאושפזים בטיפול נמרץ ואחד מחובר למכונת אקמו.

עד כה מתחילת ההתפרצות אושפזו 562 חולים, מרביתם ילדים לא מחוסנים. 53 אושפזו בטיפול נמרץ, 7 פעוטות שחלו מתו - כולם לא חוסנו נגד חצבת. באחד ממקרי התחלואה נגרם נזק בלתי הפיך שהצריך קטיעת גפיים.

מאמצי עידוד ההתחסנות הצליחו להעלות את הכיסוי החיסוני בערים שבמוקד ההתפרצות, אולם הכיסוי עדיין לא מספק. בירושלים עלה שיעור המחוסנים מ-77% ל-83%, ובבית שמש מ-72% ל-82%. ברמה הלאומית שיעור החיסון עלה מ-88% ל-89%. היעד כדי למנוע התפרצות לפי משרד הבריאות הוא 95%.

מנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב אמר בשיחה עם כתבים: "אנחנו לא אחרי ההתפרצות. אנחנו רואים עוד חולים חדשים כל יום. יש חולים במצב קשה שיכולים להידרדר. אנחנו עדיין באזור מסוכן".