יהודים נגד ישראל. 450 אישים יהודים בולטים, ביניהם חברי כנסת, זוכי פרס האוסקר, סופרים ואינטלקטואלים, חתמו על מכתב פתוח הקורא לאו"ם ולמנהיגים בעולם להטיל סנקציות נגד ישראל.

המכתב פורסם לקראת פגישת מנהיגי האיחוד האירופי בבריסל מחר (חמישי) בה תתקבל ככל הנראה החלטה להשעות עיצומים שתוכננו להיות מוטלים על ישראל - בעקבות הסכם הפסקת האש בין ישראל וחמאס.

"לא שכחנו שכל כך הרבה חוקים, מגילות ואמנות שנקבעו כדי להגן על כל חיי אדם נוצרו בתגובה לשואה. אמצעי הגנה אלה הופרו ללא הרף על ידי ישראל. אנו מרכינים את ראשינו בצער עצום ככל שהראיות מצטברות לכך שפעולותיה של ישראל יישפטו ככאלו שעומדות בהגדרה המשפטית של רצח עם. הסולידריות שלנו עם הפלסטינים אינה בגידה ביהדות, אלא הגשמתה. כאשר חכמינו לימדו כי להרוס חיים של אדם אחד פירושו להרוס עולם שלם, הם לא חרצו יוצאים מן הכלל לפלסטינים. לא ננוח עד שהפסקת אש זו תתקדם לסיום הכיבוש והאפרטהייד", נכתב במכתב הפתוח.

בין החותמים הבולטים ניתן למצוא את יו"ר הכנסת לשעבר אברהם בורג, הסופר הבריטי מייקל רוזן, הסופרת הקנדית נעמי קליין, במאי הסרטים זוכה האוסקר ג'ונתן גלזר, זוכות פרס האמי אילנה גלזר וחנה איינבינדר, וחתן פרס פוליצר בנג'מין מוזר.

הם דוחים טענות שהתנהלותם היא אנטישמית. "אנחנו דוחים כל טענות שווא על אנטישמיות נגד אלו הדוגלים בשלום וצדק".