גל מחאות סוער מתקיים הערב (רביעי) במספר מוקדים ברחבי הארץ לאחר שהמשטרה הצבאית עצרה במהלך הלילה שלושה תלמידי ישיבות.

מאות מפגינים יצאו לרחובות בבני ברק, ירושלים וצפת, חסמו צירים מרכזיים כשהם דורשים את שחרור הבחורים ואת ביטול צווי הגיוס לבני ישיבות.

ההפגנות מתמקדות בכביש 4 סמוך לבני ברק, ברחוב ז'בוטינסקי בעיר, בצפת ובכיכר השבת בירושלים.

כוחות משטרה רבים הוזעקו למקומות ופעלו לפיזור המפגינים, כאשר בחלק מהמוקדים דווח על עימותים בין המפגינים לשוטרים.

מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות תוך חילוץ כלי רכב".

המשטרה פרסמה הסדרי תנועה חלופיים: כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון והתנועה הופנתה לכביש 471. כביש 4 מאם המושבות לכיוון דרום - התנועה הופנתה לפתח תקווה.