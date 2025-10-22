ירדן גינתה את האישור בקריאה טרומית במליאת הכנסת של הצעת החוק שהוגשה על ידי אבי מעוז להחלת ריבונות ביו"ש, וכן את הצעת החוק שהגיש אביגדור ליברמן לריבונות במעלה אדומים.

בהודעה שפרסם, ציין משרד החוץ הירדני כי הצעות החוק שאושרו בקריאה ראשונה הן "הפרה בוטה של החוק הבינלאומי ופגיעה בפתרון שתי המדינות ובזכות העם הפלסטיני הבלתי מעורערת להגדרה עצמית ולהקים את מדינתו העצמאית והריבונית בגבולות ה-4 ביוני 1967".

פואד אל-מג’אלי, דובר משרד החוץ הירדני, ציין כי לישראל אין ריבונות על "האדמה הפלסטינית הכבושה", וכי "ירדן מתנגדת נחרצות לכל ניסיון לכפות את הריבונות הישראלית על הגדה המערבית הכבושה", שכן מדובר בהפרה של החלטות מועצת הביטחון, ובפרט החלטה 2334 וחוות הדעת המייעצת של בית המשפט הבינלאומי.

אל-מג’אלי כינה את כל הצעדים החד-צדדיים שנקטה ישראל ביו"ש בלתי חוקיים, וקרא לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה המשפטית והמוסרית ולכפות על ישראל לאפשר לעם הפלסטיני להקים את מדינתו העצמאית על "אדמתו הלאומית", בהיותה "הדרך היחידה לכינון שלום צודק וכולל, שיבטיח את הביטחון והיציבות באזור".