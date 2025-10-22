לאחר שמיליוני אמריקאים יצאו לרחובות בסוף השבוע האחרון במסגרת מחאת "אין מלכים", סקר חדש מראה כי רוב דחוק של האמריקאים סבורים כי טראמפ מנצל לרעה את כוחו.

משתתפי הסקר של "מכון המחקר לדתות ציבוריות" התבקשו לבחור בין ההגדרה של טראמפ כ"דיקטטור בעל פוטנציאל מסוכן, שאת כוחו יש להגביל לפני שהוא יהרוס את הדמוקרטיה" לבין האופציה השנייה שטענה כי "טראמפ הוא מנהיג חזק, שיש לתת לו את הכוח שהוא צריך כדי להשיב את גדולתה של אמריקה".

מרבית הנשאלים, 56 אחוזים, בחרו באפשרות הראשונה וכינו את טראמפ "דיקטטור מסוכן", לעומת 41 אחוזים שבחרו באופציה השנייה ולפיה "טראמפ הוא מנהיג חזק".

מדובר בפער כמעט כפול מסקר קודם שבוצע בחודש אפריל, אז בחרו באפשרות הראשונה 52 אחוזים לעומת 44 אחוזים שהעדיפו לכנות את טראמפ "מנהיג חזק".

מרבית משתתפי הסקר, 60 אחוזים, טענו כי "קיצוצי ממשל טראמפ במימון הפדרלי לשירותי הבריאות הרחיקו לכת מדי", בעוד 55 אחוזים טענו כך לגבי הקיצוצים במימון הממשלתי לאוניברסיטאות ומוסדות מחקר.

54 אחוזים טענו כי "טראמפ הרחיק לכת מדי בהטלת המכסים החדשים", בעוד 52 אחוזים אמרו כי "הנשיא הרחיק לכת בהגדלת המימון הפדרלי לרשות האכיפה והמכס".

רוברט ג'ונס, נשיא ומייסד "מכון המחקר לדתות ציבוריות", אמר כי "על רקע פעולות חסרות תקדים, רוב האמריקאים מאמינים שממשל טראמפ הגזים. רוב הולך וגדל של אמריקאים, כולל שני שלישים מהעצמאיים, רואים כעת את הנשיא כדיקטטור מסוכן, אך רוב הרפובליקנים ממשיכים לאשר את פעולותיו של טראמפ".