גדודי אל-קודס, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלאמי, מינו דובר חדש לאחר שהדובר הקודם חוסל במהלך המלחמה.

הדובר החדש, המכונה אף הוא אבו חמזה, פרסם הודעה מוקלטת ראשונה שבה הודיע רשמית על חיסולם של המפקדים הבכירים בזרוע הצבאית של הג’יהאד האיסלאמי.

אבו חמזה ציין כי הג’יהאד האיסלאמי מחויב באופן מלא להסכם הפסקת האש ברצועת עזה, אך הבהיר כי הארגון לעולם לא יסכים לפרוק את הנשק וימשיך לשמור על קשר טוב עם שאר הארגונים הפלסטיניים.

הוא הוסיף ואמר כי הקשר היומיומי בין גדודי אל-קודס של הג’יהאד האיסלאמי לגדודי אל-קסאם של חמאס נמשך, והארגון יוסיף להיות נכון למלחמה ב"אויב" גם אם המלחמה הזו תימשך לאורך שנים ארוכות.

את מתקפת השבעה באוקטובר תיאר אבו חמזה כ"צליחת היסטורית של הגבול לאדמותינו הכבושות" ועפה כ"פעולה הצבאית הגדולה והמוצלחת ביותר בתולדות הסכסוך הערבי-ישראלי".

הוא טען כי הסיבה למתקפת השבעה באוקטובר הייתה "הפשעים" שביצעה ישראל נגד ירושלים, איו"ש, עזה והאסירים הביטחוניים.

בניגוד לדבריו, מסמכי השלל חשפו את תוכנית חמאס בשיתוף פעולה עם הג’יהאד האיסלאמי וארגונים אחרים להביא להשמדת "האויב הציוני" בארץ ישראל.