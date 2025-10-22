השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסרב לאשר את קידומה של סגן-ניצב רותי האוסליך, בכירה באגף החקירות והמודיעין, למרות המלצות המפכ"ל וצמרת המשטרה, כך על פי דיווח בעיתון "הארץ".

זו הפעם השנייה שבן גביר מונע קידום קצינה באגף, וזה כחצי שנה הוא מסרב לקדם את רב-פקד רינת סבן שהייתה מעורבת בחקירות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי מקורות במשטרה, האוסליך, המייצגת את האגף בדיונים אצל בן גביר, הביעה כמה פעמים עמדה מנוגדת לזו של השר ואנשיו - בפרט בנוגע לעבירות הסתה.

אחד המקורות אמר כי "לא תמיד בן גביר אהב לשמוע את העמדה שלה, שבה ייצגה את עמדת המשטרה. בן גביר ואנשיו מזהים אותה כגורם מפריע". לצד זאת הדגיש: "לא נאפשר לאף שיקול זר להיכנס להחלטות מקצועיות".

הוא הוסיף כי המפכ"ל דני לוי עדיין מנסה לשכנע את בן גביר שיאשר את קידום האוסליך.

מטעמו של השר לביטחון לאומי לא נמסרה תגובה.