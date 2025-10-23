מנהל אגף ההון האנושי ברשות החדשנות, איתי לבנון, השתתף בכנס 'זינוק לעליה' של משרד העלייה והקליטה. בעמדת השידור של ערוץ 7 התייחס להון האנושי שיכול וצריך להגיע לישראל ולתת דחיפה משמעותית למשק הישראלי.

"חייבים את ההון האנושי האיכותי שנמצא היום ברחבי העולם. המשימה שלנו היא להביא אותם לפה וכמה שיותר מהר", אומר לבנון המספר על המיזם שמתקיים באחרונה יחד עם משרד העליה והקליטה ותכליתו הבאה לישראל של עולים בעלי ניסיון בתחומי הבינה המלאכותית.

"פרסמנו קול קורא בשטח. קיבלנו עשרות תכניות ובחרנו מספר גופים. גוף אחד שמביא עולים זכאי חוק השבות, חברת 'גבהים' שצריכים להביא מאה טאלנטים, אנשי בינה מלאכותית וכבר הביאו 22 אנשים בתוך ארבעה חודשים, והם כבר נמצאים בישראל. הגוף השני מביא ישראלים חוזרים. מדובר בחוקרים ומדענים בתחומי הבינה המלאכותית שנמצאים ברחבי העולם. הם יגיעו לישראל, יקבלו מעבדות וכוח אדם, וכך אנחנו מחזירים חלק מהמוחות לישראל. היעד הוא להרחיב את התכנית מרמה של עשרות לרמה של מאות ואלפים".

לבנון מציין כי לאחר המלחמה מול איראן גדל הביקוש ויותר ישראלים לשעבר פותחים תיקי עלייה. "המטרה היא לחבר בין האנשים לחברות ולהביא אותם לפה".

עוד מדגיש לבנון בדבריו את הוודאות הכלכלית שהעולה מבקש לקבל עוד לפני שהוא מגיע לישראל עם משפחתו. "אנחנו אומרים להם שיש להם את הוודאות והם יוכלו לקבל את המשרה עוד לפני שהגיעו עם המזוודות. תתחיל לעבוד שם, ואחרי חודשיים שלושה יגיעו לישראל. אנחנו רוצים שתהליך הקבלה יתחיל כבר מרחוק, נקבל את תעודות ההסמכה וכו' וכשהוא מגיע הוא יידע שהוא מגיע למקום טוב עם משרה טובה ולכל המעטפת".

לבנון מציין בדבריו גם את הערך המוסף של הגיוון התרבותי הנובע משילובם של העולים שמגיעים מתרבויות אחרות ומתוך כך ראייה חדשה שמאפשרת לחברות הישראליות לפתוח גם שווקים נוספים.