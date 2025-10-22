בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מתקיימים בימים האחרונים דיונים באפשרות לקדם ועדת חקירה פרלמנטרית שתבחן את המחדלים הקשורים למתקפה הרצחנית של חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר.

לפי פרסום ב"כאן חדשות", נשקלת האפשרות לכפות על האופוזיציה למנות נציגים מטעמה לוועדה, לאחר שזו הודיעה כי לא תשתף פעולה עם המהלך.

לפי המתווה שנדון, הוועדה תורכב ממספר חברים שווה מהקואליציה ומהאופוזיציה. מדובר במתווה המועדף על נתניהו, אך התנגדות האופוזיציה למנות נציגים מטעמה עצרה את קידומו.

אחד הרעיונות שנשקלים הוא לעגן בחוק אפשרות להקמת הוועדה גם בהיעדר נציגים מצד אחד מהגושים, כך שתוכל להתחיל לפעול בכל מקרה.

עד כה נדחתה ההצעה בשל חשש שהיא לא תעמוד במבחן משפטי וציבורי.

גורמים במערכת הפוליטית מסרו כי במקביל מתקיימים מגעים שקטים עם אישים מהאופוזיציה, שלדעת גורמים בקואליציה, עשויים להסכים לשתף פעולה בעקיפין עם הוועדה.

אחד הרעיונות שהועלו הוא בחירה חשאית של נציגים, שתאפשר לאופוזיציה לקחת חלק באופן עקיף מבלי להצהיר על כך פומבית.

עוד דווח כי בלשכת ראש הממשלה מבקשים להגדיר את סמכויות הוועדה כך שתחקור את תהליכי קבלת ההחלטות בצה"ל ובמערכת הביטחון לאורך שנים רבות שקדמו ל-7 באוקטובר. המטרה, לפי גורמים המעורים בנושא, היא לקיים חקירה רחבה בעלת ממדים היסטוריים, שתבחן את מכלול הכשלים שהובילו למחדל, ולא רק את התקופה האחרונה.