שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הערב (רביעי) כי דאג לכך שהזמר יואב אליאסי, המכונה "הצל", יופיע בפני חיילי צה"ל כמו אמנים אחרים - ובהתאם לנהלים.

זאת בעקבות הפרסום היום בערוץ 7 לפיו "הצל" פנה לכ"ץ בטענה כי כי קצין חינוך ראשי בצה"ל מונע ממנו להופיע בפני חיילים, בשל עמדותיו הפוליטיות.

"וידאתי עם צה"ל שהזמר יואב אליאסי "הצל" יוזמן להופיע בפני חיילי צה"ל ככל אומן אחר בהתאם לנהלים המקובלים, ולעומת זאת תומכי טרור כמו שר האסירים לשעבר ברשות הפלסטינית שהיה ממונה על התשלומים למחבלים שביצעו פיגועים ורצחו יהודים - לא יורשו לעולם להופיע בפני חיילי צבא ההגנה לישראל", כתב כ"ץ.

במכתב ששלח לשר כ"ץ כתב אליאסי, "נודע לי כי קצין החינוך הראשי בצה"ל הטיל עליי 'חותמת שחורה' צעד שמונע מהצבא להזמין אותי להופעות בפני חיילי צה"ל ומלש"בים. זאת בזמן שאמנים כמו אביב גפן ו'הדג נחש' ממשיכים להופיע בבסיסים ללא כל מגבלה, למרות ההתבטאויות הקשות שלהם בעבר כלפי צה"ל ולוחמיו".

לדבריו, מדובר במהלך של הדרה פוליטית: "אני אמנם בעל דעות ימניות מוצהרות אבל לא זו סיבה להחרמה פוליטית. שירתי בקבע, אני תורם מיליונים לצה"ל וללוחמים, פעיל בשטח מהיום הראשון למלחמה, ומתנדב כקצין במשטרת ישראל. אין אף טענה מקצועית נגדי - רק ניסיון שקוף להשתיק דעה אידיאולוגית".

הוא הוסיף, "מדובר באפליה בוטה, פגיעה בזכות לחופש ביטוי ובעיקר עלבון אישי כלפי מי שעומד לצד חיילי ישראל יום ולילה. אני מבקש את התערבותך כדי לעצור את העוול הזה. אין היגיון ואין צדק בכך שמי שמסית נגד חיילים מוזמן לבסיסים ומי שמחזק אותם מושתק".

בשיחה עם ערוץ 7 אמר אליאסי כי קיבל פניות רבות מחיילים: "מאות חיילים כתבו לי והתנצלו בשם המפקדים שלהם וביקשו להזמין אותי להופעות פרטיות כי הם יודעים את האמת אין על החיילים שלנו. ובקרוב קצין חינוך ראשי יצטרך לתת תשובות והוא ייתן. הוא יסביר על סמך מה הוא מחליט להחרים אמן ששרת בקבע, קצין מתנדב במשטרה, שמקדיש את החיים שלו לחיילי צה"ל ובאותו זמן מאשר אומנים שמסיתים נגד החיילים ונגד צה"ל ומקבלים ממנו במה. מישהו פה התבלבל. ואני לא מתכוון לשתוק".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "אמנים המופיעים בפני חיילי צה"ל נדרשים לעבור אישור ועדת תרבות על מנת להיות חלק ממאגד האמנים המורשים. לאחר בדיקה, נמצא כי האמן לא הגיש בקשה. האמן יכול להגיש פנייה רשמית".