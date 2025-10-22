נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק הערב (רביעי), את "עיטור הנשיא" לתשעה אישים בולטים מתחומים מגוונים, כאות הערכה על תרומתם ארוכת השנים למדינת ישראל ולעם היהודי.

הטקס נערך במשכן הנשיא בירושלים, במעמד שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי, ובהשתתפות שורדי השבי מתן אנגרסט ושגב כלפון ובני משפחותיהם.

השנה קיבלו את העיטור: פרופ' אבי עורי, השופט בדימוס ג'ורג' קרא, גלילה רון פדר עמית, פרופ' דינה פורת, ד"ר יוסי ורדי, שייח' מואפק טריף, מוטי מלכא, ד"ר מרים אדלסון ומתיאס דופפנר.

בדבריו בטקס אמר הנשיא הרצוג: "כל אחת ואחד מן המכובדים שלנו הערב הוא אדם של רוח ומעשה, של חזון ומעשה, של הגות ופעולה. הם סירבו להשלים עם העולם כפי שהוא, ובחרו לפעול למען העולם טוב יותר כפי שהוא יכול וצריך להיות. הרגעים הללו, הם רגעי מבחן. בשנים האחרונות ראינו את אזרחי ישראל נרתמים זה למען זה, והערב אנו רואים כאן תשע דמויות מופת שמתוות לנו דרך - בדוגמה האישית שלהן, במילים ובעשייה".

הנשיא התייחס גם לשובם של החטופים מעזה ואמר: "אני שמח לארח כאן הערב את מתן אנגרסט ושגב כלפון ששבו אלינו משבי חמאס - כמה טוב שאתם איתנו. ישנם עדיין חטופים, חללים, פצועים ומשפחות מתאבלות, ואין בישראל מי שלא מרגיש את הכאב והדאגה. נמשיך לדרוש את שחרורם של כל החטופים, עד האחרון שבהם".

נציגת מקבלי העיטור, ד"ר מרים אדלסון, נשאה דברים בשם כלות וחתני הפרס ואמרה: "לפני שנתיים, גם אני, כמו כולנו, צללתי אל מצולות הטראומה של המלחמה בעזה. הייתה לי הזכות לסייע בהעלאת המודעות למשבר ההומניטרי האמיתי - החטופים. לא נשקוט ולא ננוח עד שכל אחד ואחת מהם ישובו. אנו גאים בלוחמינו שמחרפים את נפשם כדי להגן על כולנו, ונושאים בלב את זכרם של אלה שכבר אינם - גיבורים שהעניקו לנו חיים במחיר חייהם".