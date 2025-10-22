אלפי בני אדם התקבצו מחוץ למלון "סיטי-ווסט" בדבלין ופתחו במחאה אלימה לאחר שטענו כי ילדה אירית בת 10 בלבד הותקפה על ידי אחד המהגרים לא חוקיים השוהים במלון.

הקהל שרף ניידת משטרה, ירה זיקוקים וידה בקבוקי זכוכית לעבר שוטרים מחוץ למלון, כאשר חלק מהמפגינים נופפו בדגלי אירלנד וקראו קריאות נאצה נגד מהגרים לא חוקיים.

חלק מהמפגינים קראו "תוציאו אותם", כאשר הם מתכוונים ל-2,000 מהגרים לא חוקיים ששוהים בית המלון בדבלין.

לפי דיווחים בכלי התקשורת באירלנד מהגר בלתי חוקי בן 26 תקף את הילדה בת ה-10 סמוך לבית המלון. זהותו של המהגר הלא חוקי והמדינה ממנה הגיע לאירלנד עדיין לא פורסמו.

ראש ממשלת אירלנד, מייקל מרטין, גינה את ההתקפות על שוטרים. "אין שום הצדקה להתקפה הנפשעת כלפיהם, או לניסיונות התקיפה וההתקפות על חברי הכוח המשטרתי, שיזעזעו את כל האנשים בעלי החשיבה הנכונה. אני מעריך את משטרת אירלנד והשוטרים בחזית שפעלו באומץ ובמהירות כדי להשיב את הסדר על כנו", אמר מרטין. הוא גם הוסיף כי הילדה שהותקפה לכאורה "לא זכתה להגנה על ידי המדינה והנסיבות סביב התקיפה לכאורה הן מדאיגות מאוד".