הזמר שלומי שבת שוחח היום (רביעי) בשיחת וידיאו עם איתן הורן, ששוחרר משבי חמאס בשבוע שעבר.

מי שחיבר בין השניים הוא איש החסד שי גראוכר, שאמר לשבת במהלך השיחה, "איתן הוא אחד הגיבורים שלנו ואני רוצה שהוא יספר לך בדיוק בלייב".

הורן פתח את השיחה בהומור ואמר לשבת, "אני חתיך כי אני לוקח את הקרחת שלך". לאחר מכן סיפר כי עם שובו מהשבי האזין לשירים של אמנים מהעולם ומהארץ, אך הראשון מישראל היה של שלומי שבת ואחותו לאה, בשפה הספרדית.

לדבריו, "האומן הישראלי הראשון ששמתי זה אותך". שבת הגיב בהתרגשות לדבריו של הורן ואמר, "אני מגיע לשיר לך את השיר הזה איפה שתגיד לי, מרגש. אני בא עם גיטרה ומזנק עליך קודם כל".