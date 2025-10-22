צפו: המסע המרגש של אבינתן אור הביתה טובי שריד, דוברות מועצת בנימין

לאורך השנתיים האחרונות שכלה המועצה 59 מבניה שנפלו במלחמה ובעת שירותם הצבאי. שוב ושוב ליוו התושבים את לוויות הנופלים כשהם אוחזים בדגלי ישראל, סמל לאחדות ולכאב משותף.

אך אתמול (שלישי), בפעם הראשונה מזה זמן רב, נפרשו הדגלים בצמתים לציון מאורע אחר לגמרי - שובו של שורד השבי אבינתן אור הביתה.

כשהגיע אבינתן לאזור, נעמדו תושבי בנימין לאורך הכבישים והריעו לו. ההתרגשות גברה כאשר נכנס לשילה, שם המתינה לו הדלת הצהובה והפתוחה שהוצבה בכניסה ליישוב בזמן שהיה בשבי החמאס בעזה - סמל לתקווה לשובו בשלום.

אבינתן, שנראה נרגש מהמחווה, הודה לתושבים על קבלת הפנים החמה. במועצת בנימין אמרו כי זה היה רגע שבו "הדגלים חזרו לסמל חיים - לא אובדן".