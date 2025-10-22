אחרי שנים של דשדוש במספר המתגייסים, בצה"ל שוקלים לסגור את פלוגת תומר החרדית בחטיבת גבעתי.

מדובר באחד מארבעת מסלולי החי"ר היעודיים לחרדים - בהם גם גדוד נצח יהודה, פלוגת ח"ץ צנחנים וחטיבת החשמונאים החדשה.

לפי דיווח בכאן חדשות, בזרוע היבשה הוחלט שלא לפתוח את מסלול תומר בגיוס הקרוב בעוד כחודש, בעקבות מה שהוגדר כ"שפל מביך" בגיוס הקודם. רק 13 חיילים הצטרפו אז לפלוגה, קצת יותר משליש מהיעד שציפו לו.

במערך גיוס החרדים משערים כי הפלוגה תיסגר בסופו של דבר, ואולם החלטה רשמית טרם נפלה.

עם הקמתה של חטיבת החשמונאים, נכונה לפלוגה פגיעה נוספת במספר המתגייסים שכן בצה"ל ניתבו חלק מהמתנדבים לחטיבה החדשה.